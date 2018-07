Laura Pausini al Circo Massimo | ' Sono istintiva'

Laura Pausini ho detto no a un gran figo : La cantante Laura Pausini in un’intervista al settimanale “Grazia” racconta: “Una volta ho girato un video e il protagonista era veramente figo. Qualche giorno dopo mi suona il campanello e mi dice: “Ciao, sono il tuo regalo di compleanno. “Abbiamo vissuto insieme un mese e poi gli ho detto: “Sei un gran figo, scusami, davvero, ma purtroppo non sono innamorata. Alla vigilia dei due maxi concerti che terrà a Roma per il tour “Fatti sentire”, ...

Laura Pausini : "Una volta ho girato un video con uno veramente bello. È diventato il mio regalo" : Laura Pausini sarà la prima donna a esibirsi sul palco del Circo Massimo. Alla vigilia dei due concerti di Roma per il tour Fatti sentire , ripercorre in un'intervista esclusiva al settimanale Grazia ...

Laura Pausini : "Sono istintiva - non metto mai gli amici sotto esame" : Laura Pausini sarà la prima donna a esibirsi sul palco del Circo Massimo. Sul numero di Grazia in edicola questa settimana, alla vigilia dei due concerti di Roma per il tour "Fatti sentire", ripercorre in un'intervista esclusiva alcuni momenti che l’hanno cambiata per sempre, parlando anche del suo rapporto con l’amicizia. «Sono istintiva, e non metto mai gli amici sotto esame. Con le mie amiche di scuola io mi sento piccola, mi possono ...

Info utili per il sound check di Laura Pausini a Roma il 21 e 22 luglio : orari e ingressi al Circo Massimo : Mancano una manciata di giorni alla partenza del tour, ma gli iscritti al fan club sono già chiamati a partecipare al sound check di Laura Pausini a Roma che si terranno a partire dal giorno 21 luglio per terminare il 22, ultima data prevista per la prèmiere al Circo Massimo. Il primo appuntamento per gli iscritti al Fan Club di Laura Pausini è quindi fissato per il 20 luglio, data nella quale sarà già possibile presentarsi ai controlli per ...

Laura Pausini al Circo Massimo di Roma : ecco chi aprirà i concerti : Il 21 e 22 luglio The post Laura Pausini al Circo Massimo di Roma: ecco chi aprirà i concerti appeared first on News Mtv Italia.

Laura Pausini prima donna a cantare al Circo Massimo di Roma. Ecco tutte le anticipazioni del concerto evento : Mancano pochi giorni a quello che si preannuncia essere l’evento musicale italiano del 2018. Il 21 (sold out) e il 22 luglio (ultimissimi posti), Laura Pausini sarà infatti la prima donna a cantare sul palco del Circo Massimo di Roma, i due concerti che precedono il tour mondiale che proseguirà negli Stati Uniti, America Latina ed Europa. Al Circo Massimo, alcuni degli autori che hanno collaborato con lei nel suo ultimo disco Fatti ...

Tutti gli opening dei concerti di Laura Pausini al Circo Massimo - da Enrico Nigiotti a Tony Maiello : Gli opening dei concerti di Laura Pausini al Circo Massimo sono finalmente ufficiali. L'artista di Solarolo è pronta a debuttare sul grande palco della Capitale per i primi concerti che ha voluto dedicare a Fatti sentire, suo ultimo disco di inediti con il quale ha solcato tutte le classifiche e si sta avvicinando al secondo disco di platino. Gli ultimi biglietti per assistere ai concerti sono ancora in prevendita su TicketOne anche se per ...

Laura Pausini tour 2018 al Circo Massimo : scaletta possibile dei concerti a Roma : Laura Pausini è pronta per esibirsi di nuovo dal vivo e far partire il suo 'Fatti sentire World tour' che debutterà a Roma il prossimo fine settimana nella splendida cornice del Circo Massimo. Dopo essere stata la prima donna italiana ad esibirsi dal vivo allo Stadio San Siro di Milano, ecco che la Pausini mette a segno un nuovo primato con il doppio concerto al Circo Massimo. Lo show è attesissimo dai fan, i quali in queste ore attendono di ...

Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo - al via Fatti sentire tour (video) : “Le cose che vivo siete voi” : La Scaletta della data zero di Laura Pausini a Jesolo ci introduce ai brani scelti per il tour che partirà presto dal Circo Massimo di Roma, con data fissata per il 21 luglio prossimo. L'artista di Solarolo è approdata per la prima volta al Palazzo del Turismo, nel quale ha incontrato i fan in occasione del raduno con gli iscritti per poi proporre la data zero del tour che ha condotto nella serata del 13 luglio. Si è trattato di una prova ...

Laura Pausini in forma strepitosa. Ecco come ha fatto a perdere tutti quei chili. La cantante ha seguito “questa” dieta e ha detto addio a 20 chili di troppo in tempi record. Volete imitarla? : Laura Pausini è sempre stata una donna curvy. Una donna fiera del suo fisico morbido, per nulla ossessionata dalla magrezza a tutti i costi. Dopo la gravidanza, però, Laura ha deciso di mettersi a dieta per smaltire i chili in eccesso. Ebbene, Laura ne ha persi 20, di chili ed è tornata a sentirsi perfettamente a proprio agio. Ma come ha fatto la Pausini a perdere tutti questi chili? Che dieta ha seguito? Si chiama dieta SDM ed è stata ...

Ultimi biglietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 luglio : info utili e ingressi : La data zero di Laura Pausini a Jesolo anticipa la partenza del tour che terrà al Circo Massimo di Roma. L'artista di Solarolo sarà ancora al Palazzo del Turismo per la prima della tournée nella quale porterà la scaletta dei concerti organizzati per Fatti sentire. Reduce dal raduno con i fan, Laura Pausini è ora pronta per il ritorno sul palco nel quale porterà la musica del nuovo disco dal quale ha già estratto tre singoli. Coloro che hanno ...

Laura Pausini ambasciatrice ONU per il World Food Programme : tutti i dettagli della nomina : Laura Pausini ambasciatrice ONU per il World Food Programme (WFP) per la sede dell’agenzia delle Nazioni Unite di Roma impegnata in oltre 80 paesi per la fornitura dell'assistenza alimentare in nazioni colpite da conflitti e disastri naturali. L'artista italiana più amata nel mondo è quindi pronta ad assumersi un impegno importantissimo dopo le tante testimonianze di vicinanza alla causa. Già nel 2008, Laura Pausini ebbe modo di dare il suo ...

Laura Pausini è Ambasciatrice del World Food Programme - : Il WFP è una realtà molto importante a livello internazionale, e conosco la serietà con cui opera in tutto il mondo. Sono certa che da questa collaborazione nasceranno iniziative straordinarie, che ...