L' Associazione per Punta Braccetto dal sindaco di Ragusa

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una Associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Colpo al clan dei Casamonica - 37 persone in manette con l’accusa di Associazione mafiosa : Gli arresti effettuati dai carabinieri. È la prima volta che al clan rom viene contestata quel tipo di aggravante

Assessorato Patrimonio - sarà riacquisito immobile dato ad Associazione ma usato per sede P : Assessorato Patrimonio, sarà riacquisito immobile dato ad associazione ma usato per sede Pd Roma, 13 luglio 2018 – Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla riacquisizione dell’immobile comunale in via Vaiano 3-5, concesso al Circolo Culturale Palmiro Togliatti ma che è risultato essere utilizzato come sede dal Circolo del Partito Democratico della Magliana. La concessione ...

Ue-Ucraina : vertice bilaterale riafferma impegno per rafforzamento Associazione politica ed economica con Kiev : Bruxelles, 09 lug 17:40 - , Agenzia Nova, - Il vertice Ue-Ucraina, che si è tenuto oggi a Bruxelles, ha riaffermato l'impegno verso il rafforzamento dell'associazione politica ed economica... , Beb,

Arrestato maresciallo dei carabinieri in Calabria per Associazione mafiosa : L'operazione riguardava il controllo dell'economia locale e dei tagli delle aree boschive da parte della cosca della 'ndrangheta dei Farao-Marincola di Cirò Marina. Il militare ha collaborato con la ...

L’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri sarà scarcerato : era detenuto per concorso in Associazione mafiosa : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali difensori, ha disposto il differimento per motivi di salute della pena per L’ex senatore forzista Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Dell'Utri sarà dunque a breve scarcerato.Continua a leggere

Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità Sabato 7 luglio. Associazione Tedeschi aderisce alla manifestazione : Di rosso era vestito il piccolo Alan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e l'indignazione di mezzo mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini annegati l'altro giorno ...

Usura - estorsione - riciclaggio e Associazione a delinquere : 9 arresti e sequestro per 11 milioni di euro a Roma : Uno dei settori di reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione criminale erano le case di cura per anziani. Contatti coi Casamonica e la camorra

Gli appuntamenti proposti dall'Associazione Cori Piemontesi a Verbania e nel VCO. Martedì 3 luglio Palazzo Peretti Sala SOMS - Verbania Intra - ... : Sia a pranzo che a cena sarà possibile mangiare presso il Più Sport nell'ambito della Festa Patronale di San Maurizio organizzata dalla Pro Loco. Concerti 30 Giugno ore 21.00 / Santa Maria Maggiore ...

L'Associazione DI VOLONTARIATO AMIC.A PROPONE UNA COMMEDIA DI DE FILIPPO PER LE FAMIGLIE ASSISTITE : ... da quelli in dialetto a quelli in lingua, fin quando nel 2012 passa sotto la regia di Angelo Caracciolo, cominciando un percorso che vuole portare in scena spettacoli, anche in lingua Italo ...

Milano - procura ricorre contro assoluzione di Massimo Ponzellini (ex Bpm) per Associazione a delinquere : La procura di Milano ha presentato ricorso in appello per chiedere di ribaltare la sentenza con cui lo scorso dicembre il Tribunale ha assolto dall’associazione per delinquere l’ex numero uno di Bpm Massimo Ponzellini, il suo allora braccio destro Antonio Cannalire, l’avvocato Onofrio Amoruso Battista, all’epoca dei fatti proboviro di Bpm, tra gli imputati nel processo sul caso di Banca Popolare di Milano e dei presunti finanziamenti illeciti ...

De Mita - obbligo di firma per la moglie dell’ex premier : coinvolta nell’inchiesta sull’Associazione disabili : obbligo di firma anche per Anna Maria Scarinzi, moglie dell’ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita per l’inchiesta Aias-Noi con Loro, le due onlus che ad Avellino si occupano dell’assistenza ai pazienti spastici e con disturbi dello spettro autistico. O meglio, che avrebbero dovuto occuparsene, visto che nel capoluogo irpino chi doveva usare la struttura era tagliato fuori perché la sede veniva utilizzata per ‘balli delle ...

Cassazione : detenuti per mafia non possono scrivere ad Associazione per diritti carcerati : I detenuti in regime di 41 bis , il cosiddetto ' carcere duro ' per i mafiosi, non devono scrivere lettere a ' Nessuno tocchi Caino ' , associazione radicale che si batte per l'abolizione della pena ...

Lavoratori Pac2000 a Di Maio : "La cooperativa è un'Associazione a delinquere. Arrestateli" : "Sono un'associazione a delinquere, quelle persone andrebbero arrestate". E' lo sfogo di uno dei Lavoratori della cooperativa Pac2000, che si occupa della logistica dei marchi Conad e Todis, che hanno ...