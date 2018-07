' L' amore non conta i cromosomi' | via il progetto ' Pronti a correre'

Wallis - L'amore senza corona/ Il film non va in onda (oggi - 16 luglio 2018) : Il film Wallis - L'amore senza corona, in onda su La7 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Georgina Rich, Alex Avery e Drew Cain, alla regia Paul Olding. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per presentare Zerovskij Solo per amore : “Non temo il cambiamento” : Renato Zero a Ischia apre il Global Fest per ricevere i primi riconoscimenti ottenuti con Zerovskij - Solo per amore, che nei mesi scorsi ha portato sul grande schermo per la regia di Gaetano Morbioli. Il premio Music Legend Award arriverà il 17 luglio alle 21,30, data scelta per la proiezione del film riservato agli abitanti di Casamicciola. Queste le parole con le quali ha accolto la popolazione ischitana, accorsa per la sua prima ...

“amore aiutami - non sto bene”. Chiara - 24 anni - muore dopo la cena al ristorante : Una ragazza di soli 24 anni piena di sogni, di speranze e di ambizioni. Molta in maniera assurda, al termine di una serata normalissima, come tante altre, e che però si è improvvisamente trasformata in tragedia, lasciando sotto choc i tantissimi conoscenti che le volevano bene e i parenti, disperati di fronte a un destino così inspiegabilmente crudele. Chiara Ribechini viveva a Navacchio di Casina, in provincia di Pisa, Toscana. Nella ...

Shorts di jeans non ne abbiamo mai abbastanza e quelli a vita alta sono amore assoluto h24 tutta estate 2018 : Un evergreen in grado di stupire senza se e senza ma, e che soddisfa tutti i gusti del mondo più uno. Gli Shorts di jeans a vita alta sono la vecchia/nuova ma comunque immortale ossessione della ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Parla il pilota : l'amore continua al top! : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Sacrifio d’amore non va in onda l’11 luglio : quando tornerà la fiction con Francesco Arca? : Un altro mercoledì senza Sacrificio d'Amore. Anche oggi, 11 luglio, la fiction con Francesco Arca e Francesca Valtorta non andrà in onda su Canale 5 e non per via dei bassi ascolti, almeno sembra, ma per i Mondiali. Il calcio torna protagonista in Russia e anche nel prime time della rete dove oggi andrà in onda tenendo occupato il mercoledì sera dedicato proprio a Sacrificio d'Amore. La fiction è rimasta in panchina a lungo dopo le tre ...

Marco D'amore vs Il Tempo/ "Firma appello Rolling Stone - ma non prende migranti a casa". Replica "avete rotto" : Marco D'Amore contro 'Il Tempo': firma l'appello di Rolling Stone 'ma non porta a casa i migranti', Replica 'mi avete rotto il c..'.

Gianni Brezza - marito di Loretta Goggi/ L'amore eterno : “La morte non l'ha portato via da me” : Gianni Brezza, marito di Loretta Goggi. L'amore eterno: “La morte non l'ha portato via da me”, ha raccontato nei mesi scorsi l'attrice. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:38:00 GMT)

Chi dice che l’amore non ha età? : Caro Massimo, Ho 50 anni, una figlia ormai adulta che vive in un’altra città per motivi di studio, e ora sono sola. Ho molti amici, ma non un compagno con cui dividere la vita. Forse neppure lo voglio, o almeno così sostengono gli altri, perché altrimenti lo avrei trovato. Forse non mi accontento, vorrei un uomo da ammirare, che mi tenga testa, che sia amante, complice e sempre pronto a sostenermi. In realtà, io di uomini così non ne conosco. E ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Coppie - Raffaella Mennoia : "Non pensate solo all'amore..." : TEMPTATION ISLAND 2018, tutte le Coppie che partecipano al programma estivo di Canale 5: da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo, ecco cosa fanno e perché partecipano.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Raffaella Mennoia su Temptation Island : “Non pensate solo all’amore” : Temptation Island: il consiglio di Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia si è lasciata andare a un lungo post su Instagram. L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island è tornata a parlare dell’amore, facendo forse un riferimento velato alle coppie che dal 9 luglio saranno protagoniste sull’isola delle tentazioni. La Mennoia ha esordito sui social affermando che la vita non è come un film, sottolineando che l’amore e ...

Marco D'amore : «La mia Gomorra non finisce qui - adesso sarà alla cinepresa» : Ciro Di Marzio, il personaggio che lo ha reso popolare al grande pubblico, ormai è morto, ma per Marco D'Amore il cammino di Gomorra non si interrompe, anzi. L'attore sarà infatti uno dei registi ...

'Il potere dell amore non teme chiusure' : L'amore si è rimesso in movimento e ha voluto il suo spazio all'interno di questa settimana che sta per finire. Ce lo stava chiedendo piano, col garbo che lo contraddistingue, già da qualche tempo. Ma ...