Lakers | coach Walton non si nasconde | “LeBron James? L’ho incontrato | abbiamo parlato

sportfair

: Lakers Allenatore Walton su LeBron: 'è la squadra' - TranSpoNewsEnIt : Lakers Allenatore Walton su LeBron: 'è la squadra' - TranSpoNewsEnIt : Lakers Allenatore Walton su LeBron: 'è la squadra' - Pianeta_Basket : NBA - Luke Walton e LeBron James si sono incontrati: Nell'arrivo di LeBron James a Los Angeles, il coach dei Lakers… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Lukedei, hafaccia a faccia con LeBron: domenica scorsa a Los Angeles il primo incontro fra i due per discutere sugli obiettivi della squadra giallo-viola Nei giorni scorsi, Luke, attualedei Los Angeles, hadiverse personalità importanti del mondo NBA: da Tyronn Lue a Wrik Spoelstra, passando per Richard Jefferson e Channing Frye. Che cosa hanno in comune? L’aver avuto a che fare con LeBron, o come allenatori o come compagni, ma in entrambi i casi come vincitori di titoli NBA.ha chiesto dei consigli su come approcciarsi al Re, particolarmente in allenamento. Domenica scorsa invece, in quel di Las Vegas è avvenuto l’incontro diretto, il primo faccia a faccia con il numero 23. Ai microfoni di ESPN Lukeha rivelato l’argomento principale della loro discussione:pensa ...