La terapia insulinica nel diabete di tipo 1

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Laha rivoluzionato il trattamento e la storia naturale delin tutte le sue forme. La storia dell’insulina dal 1922 a oggi è la storia di una frontiera superata e poi rinnovata un passo più avanti nella ricerca di un rimpiazzo fisiologico dell’insulina endogena. Crescere con ildi1 non è facile, e questo è particolarmente vero per un bambino o un ragazzo che va a scuola. Orari diversi, tante attività, anche extra-scolastiche, necessità di grande flessibilità. Gestire lain questa situazione non è facile. L’obiettivo principale delladeldi1 è quello di mantenere il più possibile vicino alla norma i valori della glicemia, soprattutto per evitare la comparsa delle complicanze, siano esse acute (ipoglicemia e chetoacidosi) o croniche (micro e macro-angiopatiche), permettendo al bambino di mantenere una buona ...