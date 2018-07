La storia di Gino Bartali | nato 104 anni fa

storia e foto di Gino Bartali - nato oggi 104 anni fa : Uno dei più grandi ciclisti italiani di sempre, ricordato per la leggendaria rivalità con Fausto Coppi e una grande vittoria al Tour de France, nacque il 18 luglio del 1914 The post Storia e foto di Gino Bartali, nato oggi 104 anni fa appeared first on Il Post.