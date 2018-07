La sottosegretaria leghista | il vescovo e la lite social con il padre

«Mia figlia leghista e sottosegretaria Perché non la voto» : Da qui l'iniziativa della cronaca bolognese di Repubblica che ha lanciato una raccolta firme per chiedere scusa a Zuppi. L'ultimo a firmare è stato proprio il padre di Lucia Borgonzoni. Perché lo ha ...

Schiaffi alla leghista Borgonzoni : la sinti e la sottosegretaria si ritrovano in tribunale a Bologna : "Fuori!", urlò quel giorno la signora Maria Teresa Tomasini, una sinti che vive nel campo nomadi di via Erbosa. Per far capire meglio il concetto, diede uno schiaffo in faccia e un calcione alla ...