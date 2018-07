La prossima battaglia di Salvini sarà sulla legittima difesa

agi

: RT @FPicchiotti79: @romafaschifo @RiprendRoma @InfoAtac @PLRomaCapitale viale Libia si procede a passo d'uomo sul 38.... l'importante è gar… - battaglia_persa : RT @FPicchiotti79: @romafaschifo @RiprendRoma @InfoAtac @PLRomaCapitale viale Libia si procede a passo d'uomo sul 38.... l'importante è gar… - GADesenzano : I ragazzi si preparano ai campi di battaglia con WARHAMMER 40000 e soprattutto KILL TEAM di prossima uscita!!! - FvgTech : Nella prossima puntata di FvgTech (18 Luglio) si parlerà della Instagram Television con 4 ospiti: Federico Meloni (… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Parte la nuova offensiva di Matteo, preannunciata nel corso della campagna elettorale: lasulle nuove norme in tema di. Mentre la prima fase del governo è stata incentrata tutta sul tema dell’immigrazione, il leader leghista punta ora anche sull’ampliamento dei diritti nell’uso delle armi di fronte, in particolare, all’irruzione notturna di ladri in casa. “Un diritto sacrosanto” “La proposta della Lega prevede il sacrosanto diritto di difendersi all'interno della propria abitazione privata” ha già fatto sapere senza giri di parole il ministro delll’interno, “Se mi trovo una persona armata e mascherata alle 3 di notte non sta me capire se ha un'arma finta, ma ho il diritto di difendermi senza se e senza ma". Primo giro dell’iter parlamentare l’esame ...