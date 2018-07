La parola straniero ci inquieta. Perché è il nostro specchio

espresso.repubblica

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Diverso. Straordinario. In una terra non sua. E ci mette di fronte alla nostra identità sconosciuta. «L’incontro con gli altri è ricchezza ma anche scontro. Perciò migrare è un atto politico. E solo chi non si sente tutt’uno con una nazione può dissentire». Coloquio con la filosofa Donatella Di Cesare