La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook

Steam : la pagina dei giochi in arrivo da oggi sarà più personale : Valve ha recentemente rilasciato un paio di aggiornamenti volti a potenziare la pagina dei giochi in arrivo. In questa pagina Valve mostra i titoli più importanti che sono in dirittura d'arrivo, ma vista la grande quantità degli stessi la pagina non è mai stata supportata adeguatamente. Come riporta VG247 d'ora in poi su questa pagina verranno mostrati non solo i titoli in arrivo, ma anche quelli presenti più frequentemente nelle liste dei ...