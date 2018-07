La mia passione torna su Rai 3 | ecco quando

Elisa Isoardi - il cibo è la mia passione : MILANO, 27 GIU - Cambio di timone tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, che eredita la trasmissione di Raiuno 'La prova del cuoco'. "Elisa è una professionista perfetta, non ha quasi bisogno dei ...

"La danza è la mia vita il supermarket la mia passione" : È la numero uno del tempio del balletto, e in quanto tale la numero uno in assoluto al mondo. Perché Svetlana Zakharova, cittadina russa benché nata in Ucraina 38 anni fa, dal 2003 è l'indiscussa regina del Teatro Bolshoi di Mosca ed étoile della Scala dove è la partner prediletta di Roberto Bolle. Vive sulle punte da quando ha 6 anni. Un miracolo di talento, tecnica inappuntabile, studio indefesso, autodisciplina e ferrea volontà. Un ...

Irene Fassi - l'ingegnera che progetta robot in miniatura : «La mia passione per la scienza è nata leggendo Asimov - Dick e Verne» : L'abbiamo incontrata al Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano in occasione delle Olimpiadi Nazionali di robotica , organizzate dal Ministero dell'Istruzione , Miur, per ...

Madre mia - diretta prima puntata : la passione per la musica : La vita di Albano raccontata come una fiction, con numerose testimonianze ed una protagonista d'eccezione: sua Madre Jolanda. Questo è Madre Mia, la docufiction di cui Rete 4 manda in onda questa sera, 10 giugno 2018, alle 21:15, la prima delle due puntate.Di seguito, il liveblogging della prima puntata del 10 giugno 2018 di Madre Mia [live_placement]prosegui la letturaMadre Mia, diretta prima puntata: la passione per la musica pubblicato su ...