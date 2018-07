La Lega se ne infischia di Borsellino Banchi vuoti al Senato durante le commemorazioni

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Ladimentica Paolodel Carroccio semioggi alleper i 26 anni dalla strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il magistrato antimafia e i 5 agenti di scorta.A denunciare l'accaduto è la senatrice Pd Monica Cirinnà, con una foto diffusa su Facebook che testimonia l'assenza di quasi tutti i colleghi leghisti: "Oggi alsi ricordano Paoloe la sua scorta, la strage di Via D'Amelio. Questi sono idella: desertila commemorazione. Chi non ha rispetto per il passato - conclude la madre della legge sulle unioni civili - non può averne per il futuro".