La Lega di Matteo Salvini non vuole la giustizia fai da te

Matteo Salvini e Lega - l'assalto finale dei magistrati : 'A chi dovete sequestrare i soldi' : Spennare la Lega , metterla in ginocchio fino a farla chiudere. La Procura di Genova ha imposto il sequestro di 49 milioni di euro per la truffa sui rimborsi all'epoca di Umberto Bossi e del tesoriere ...

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi - Dagospia : la Lega rompe con Forza Italia prima del voto in Alto Adige : Certo, ci sono le Elezioni europee del marzo 2019. E' quello l'orizzonte temporale che in tanti si danno per giudicare l'operato della maggioranza giallo-verde. Insomma il giudizio degli elettori su ...

Qualcuno avvisi Matteo Salvini che il Viminale diffonde fakenews sui migranti che smentiscono il Capo della Lega : "Di fronte a questi numeri che sono ovviamente più che attendibili - afferma Orlando - è sempre più evidente come la politica e le prese di posizioni di Salvini non hanno alcun fondamento ma sono, ...

I Legami pericolosi tra il partito di Matteo Salvini e la 'ndrangheta : Rosarno è nota per la presenza di un alto numero di stranieri, nel 2010 le immagini della rivolta dei braccianti africani fecero il giro del mondo. All'epoca ministro dell'Interno era Roberto Maroni, ...

Matteo Salvini alla festa della Lega a Brescia : 'Tagliare 10 euro a profugo' : Ieri, in serata, si è svolta la festa della Lega ad Andro, in provincia di Brescia. Matteo Salvini è tornato all'attacco sui costi dell'immigrazione, ribadendo che ''ogni richiedente asilo ci costa 35 euro al giorno''. Stando alle sue ultime dichiarazioni, intende ridurre il costo pro capite di ogni profugo di 10 euro, in modo che, secondo le cifre stimate, si possa risparmiare mezzo miliardo di fondi pubblici da destinare alla sicurezza. Tra ...

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Sergio Mattarella - inchiesta Lega : il no del Quirinale a Matteo Salvini : Una risposta ufficiale dal Quirinale non è ancora arrivata. Anche perchè una richiesta formale al Capo dello Stato non è giunta, per un incontro con il leader della Lega Matteo Salvini . Il quale da ...

Luigi Di Maio ci prova con Matteo Salvini : 'Inutile metterci contro - nella Lega molte persone leali. Per la prima volta...' : E 'in questo percorso, nella Lega, trovo una lealtà che difficilmente si trova in politica'. Che sia un messaggio nascosto a Salvini, per allearsi alle prossime elezioni?

Mafia - arrestato imprenditore edile Legato a Matteo Messina Denaro - : Si tratta di un 50enne di Castelvetrano, Trapani, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Secondo la Dda di Palermo avrebbe gestito per anni attività economiche che facevano gli ...

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

Fondi della Lega - il procuratore capo attacca Matteo Salvini : 'Se la prenda con il Parlamento' : La sentenza della Cassazione sui Fondi della Lega ha fatto infuriare Matteo Salvini che ha subito contrattaccato i giudici parlando di 'processo politico' e chiedendo un incontro con il presidente ...

Sequestro dei fondi della Lega. Matteo Salvini incontrerà Sergio Mattarella : “Un gravissimo attacco alla democrazia per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un’azione che non ha