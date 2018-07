ilfoglio

: #DLdiMaio. Un vero e proprio provvedimento contro le imprese, contro i giovani, contro i lavoratori: un decreto che… - renatobrunetta : #DLdiMaio. Un vero e proprio provvedimento contro le imprese, contro i giovani, contro i lavoratori: un decreto che… - adrianamusella : #Enessunoneparla... Aumenta la fuga di capitali all'estero. Sembra siano in arrivo tempi bui e siamo molto male combinati.... - GianlucaBardell : La fuga di capitali dalla #Capitale e la grandeur del #sindaco -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma. “Aziende indagli affari con l’amministrazione” romana, recita un titolo su Repubblica di ieri. Argomento: gli ultimi bandi di gara capitolini, uno per il futuro albero di Natale (dopo la non felice avventura del cosiddetto “Spelacchio”, abete di non bellissima presenza), uno per la ricer