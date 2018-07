La Fiorentina supera l’Hellas Verona | in gol Simeone

calcioweb.eu

: La #Fiorentina supera l'#HellasVerona: in gol #Simeone - CalcioWeb : La #Fiorentina supera l'#HellasVerona: in gol #Simeone - Marci55326571 : @Fiorentina_ole @PietroLazze Esatto..... Corvino.... Ritardatario... Incompetente... Vergognosi tutti... Ci supera… - Fiorentinanews : L’#Atalanta supera la #Fiorentina nella corsa a #Pasalic. Accordo ad un passo #calciomercato #Chelsea -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Buon test per ilanche quello contro la, il terzo del ritiro estivo di #Primiero2018. A Moena finisce infatti 2-1 per i viola, con l’Hellas sempre in partita e capace di rispondere all’iniziale vantaggio dicon una bella rete di Cissé, che dribbla il diretto avversario e deposita sul palo lontano da posizione defilata. Sempre nel primo tempo Chiesa firma il nuovo vantaggio. Nel secondo tempo le squadre giocano alla pari, e nel finale Tupta avrebbe sui piedi la palla del pareggio, che finisce alta di poco. Domani si riprende con gli allenamenti: è infatti in programma una seduta mattutina (ore 10). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo Lal’Hellas: in golCalcioWeb.