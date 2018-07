La Fed dà sprint a dollaro e Nasdaq | Tria abbassa lo spread

Triathlon - Giochi del Mediterraneo 2018 : bronzo per Federica Parodi nella sprint femminile vinta da Melanie Santos : Si apre con una splendida medaglia di bronzo la giornata dedicata al Triathlon dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona, in Spagna. Si è disputata, infatti, la gara sprint femminile nel circuito della città vecchia di Altafulla e la nostra Federica Parodi si è classificata al terzo posto alle spalle della portoghese Melanie Santos, che si è aggiudicata la medaglia d’oro, ed alla spagnola Anna Godoy Contreras che ...