La Dottoressa Giò | Barbara D' Urso | E' determinata | vuole aprire un centro

Barbara D’Urso torna in tv con la Dottoressa Giò ho annullato le ferie : Barbara D’Urso dopo 20 anni torna in tv nelle vesti della dottoressa Giò. In un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” la presentatrice tv racconta: “Ho insistito così tanto per far rivere la serie che alla fine hanno dovuto accontentarmi, lavorerò sul set tutta l’estate, ho cancellato le ferie, è un sogno che si avvera”, racconta in esclusiva a “Tv Sorrisi e Canzoni” .”Ritroverete una dottoressa Giò determinata, ...

Barbara d’Urso - i segreti de La Dottoressa Giò : iniziano le riprese : Barbara d’Urso si svela: tutto quello che c’è da sapere sul ritorno de La Dottoressa Giò Barbara d’Urso non va in vacanza. La nota conduttrice di Canale 5 ha deciso di non prendersi le ferie per poter realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Era da tempo che la donna voleva tornare a girare una […] L'articolo Barbara d’Urso, i segreti de La Dottoressa Giò: iniziano le riprese proviene da Gossip e Tv.

Barbara d’Urso parla de La Dottoressa Giò : “Un sogno che si avvera” : La dottoressa Giò: Barbara d’Urso cancella le ferie per fare la fiction Barbara d’Urso è pronta a ritornare con il botto con la sua fiction La dottoressa Giò, in onda su Canale 5 dopo ben 20 anni. La conduttrice di Pomeriggio 5 si è lasciata andare in un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui ha dichiarato orgogliosa di aver insistito tanto per riavere di nuovo in tv la fiction basata sulle vicende della ...

Barbara D’Urso sul set de La Dottoressa Giò sognando Sanremo : Giorgia Basile si è rimessa il camice ed è pronta a raccontare, attraverso il suo lavoro, storie di donne di oggi. È La dottoressa Giò, che a 20 anni dall’ultima puntata torna sul piccolo schermo di Canale 5 per una nuova stagione. A interpretarla, ovviamente, Barbara D’Urso, che parla di questo grande ritorno in un’intervista per Tv Sorrisi e canzoni nel numero in edicola il 17 luglio: Io questa serie ce l’ho nel cuore ...

Da L’Isola di Pietro alla Dottoressa Giò - le fiction dell’autunno Mediaset portano tutti in corsia : Nessuna novità è venuta fuori dall'annuncio dei palinsesti Mediaset ma quello che è certo che tra L'Isola di Pietro e la Dottoressa Giò sembra che il pubblico di Canale 5 sarà portato in corsia tra bimbi pronti a nascere e misteri da rislvere. Proprio in questi giorni si stanno tenendo le riprese delle puntate delle fiction dell'autunno e se da una parte Gianni Morandi e il resto del cast della prima stagione de L'Isola di Pietro si sono ...

Barbara D’Urso e il primo ciak de La Dottoressa Giò : il backstage : Il 2 luglio 2018 era una data cerchiata in rosso sul calendario personale di Barbara D’Urso perché, dopo vent’anni, è il giorno in cui Carmelita ha finalmente ripreso i panni del suo personaggio di finzione più amato in assoluto, la celeberrima dottoressa Giò. Le riprese della nuova, annunciatissima, stagione della storica fiction partono infatti proprio oggi e la 61enne Barbara non ha mancato di regalare ai suoi fan un video ...

Al via le riprese de La Dottoressa Giò senza Patrick Dempsey ma con Filippo e Simone : chi bacerà la d’Urso? : Al via le riprese de La Dottoressa Giò o quasi. Barbara d'Urso è rientrata a Roma dopo una breve vacanza in Campania proprio per prendere in mano il copione e presentarsi sul set della nuova stagione della famosa serie anni '90 con la conduttrice protagonista. Nelle scorse settimane si è parlato molto del revival e della possibile presenza di Patrick Dempsey nei nuovi episodi ma i rumors sono stati poi smentiti. La Dottoressa Giò non avrà il ...

La Dottoressa Giò - Christopher Lambert nel cast : La dottoressa Giò, fiction andata in onda vent'anni fa con protagonista Barbara D'Urso, è pronta a tornare con quattro puntate davvero imperdibili ed un cast eccezionale

La Dottoressa Gio 3 con Barbara D’Urso - assente Patrick Dempsey ma arriva Christopher Lambert : arriva Christopher Lambert nel cast de’ La Dottoressa Giò 3. Barbara D’Urso dal mese di Luglio 2018, stando alle indiscrezioni trapelate, inizierà le riprese della fiction tornado a rivestire il ruolo di ginecologa, a distanza di 20 anni dall’esordio. Dottoressa Giò 3: assente Patrick Dempsey, arriva nel cast Christopher Lambert Si era già parlato che la fiction avrà un ritmo moderno e si ispirerà al medical drama d’oltralpe Gray’Anatomy. ...