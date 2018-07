La Corte di Strasburgo condanna la Russia | Troppo dura con le Pussy Riot

Omicidio Politkovskaja - la Corte di Strasburgo condanna la Russia : Omicidio Politkovskaja, la Corte di Strasburgo condanna la Russia Omicidio Politkovskaja, la Corte di Strasburgo condanna la Russia Continua a leggere L'articolo Omicidio Politkovskaja, la Corte di Strasburgo condanna la Russia proviene da NewsGo.

Politkovskaia : Corte Strasburgo condanna la Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corte Strasburgo condanna Russia per le indagini mai fatte sull'omicidio di Anna Politkovskaja : La Corte europea dei diritti umani ha condAnnato laRussia perché non ha condotto un'inchiesta efficace per determinare chi abbia commissionato l'omicidio della giornalista Anna Politkovskaja, uccisa nell'ascensore del palazzo dove abitava a Mosca nell'ottobre del 2006. A ricorrere a Strasburgo nel 2007 contro le autorità russe sono state la madre, la sorella e i figli della giornalista.Nella sentenza i giudici di Strasburgo ...

Punta Perotti : la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per confisca : Per i giudici dell'Ue le autorità italiane non dovevano procedere con la confisca dei terreni, in provincia di Bari, per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili -

Punta Perotti - la Corte Strasburgo condanna l’Italia per confische ecomostri : Punta Perotti, la Corte Strasburgo condanna l’Italia per confische ecomostri Secondo i giudici le autorità non avrebbero dovuto procedere con la confisca di terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili Continua a leggere L'articolo Punta Perotti, la Corte Strasburgo condanna l’Italia per confische ecomostri proviene da NewsGo.

Salvini : “La Corte di Strasburgo difende gli ecomostri? Chiuderla” : “La Corte di Strasburgo condanna l’Italia e difende gli eco-mostri e la cementificazione selvaggia? Ennesima prova del fatto che certe istituzioni dovrebbero essere chiuse”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, sulla sentenza della Corte in merito a Punta Perotti ed alla confisca di terreni in Sardegna e Calabria. L'articolo Salvini: “La Corte di Strasburgo difende gli ecomostri? ...

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la confisca dei terreni di Punta Perotti : La volontà di salvaguardare l'ambiente e i bellissimi paesaggi italiani è nobile, giusta e condivisibile. Ma quest'obiettivo deve essere raggiunto rispettando tutti i diritti delle parti in causa. Cosi può riassumersi la posizione della Corte europea dei diritti umani che oggi per la terza volta ha condannato l'Italia per la confisca di terreni dove, secondo le autorità, si era costruito abusivamente o lo si sarebbe ...

Punta Perotti - la Corte Strasburgo condanna l'Italia per confische ecomostri : Con una sentenza non appellabile relativa a Punta Perotti , Golfo Aranci, Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato le autorità italiane per ...

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per Punta Perotti : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili: la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria). Per i giudici le autorità italiane hanno violato il diritto al ...

Punta Perotti - la Corte Strasburgo condanna l'Italia per confische delle costruzioni abusive : Con una sentenza non appellabile relativa a Punta Perotti , Golfo Aranci, Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato le autorità italiane per ...

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo condanna l’Italia per Punta Perotti : “Violato il diritto di proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili: la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella d...

Punta Perotti - la Corte di Strasburgo condanna l'Italia : La Corte europe dei diritti umani di Strasburgo ha stabilito che, in merito alla vicenda di Punta Perotti, che l'autorità italiana ha violato il diritto alla proprietà privata.Secondo i giudici europei, l'Italia non avrebbe potuto confiscare, per costruzione abusiva, il terreni di Punta Perotti a Bari, senza una condanna dei responsabili, dato che non è possibile essere puniti per la responsabilità penale di altri. La società, infatti, aveva ...

PUNTA PEROTTI - TERRENI CONFISCATI : Corte Strasburgo CONDANNA ITALIA/ Bari - la sentenza del 2012 : PUNTA PEROTTI, la CORTE europea CONDANNA ancora l’ITALIA: "TERRENI da non confiscare". Risarcimenti in arrivo per i costruttori nonché per i proprietari terrieri(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:02:00 GMT)

Punta Perotti - la Corte di Strasburgo condanna l'Italia : Le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere alla confisca dei terreni dove venne edificato il complesso di Punta Perotti , a Bari, poi demolito. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti ...