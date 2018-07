La collezione di Gucci e Dapper Dan dal sapore anni ’80

gqitalia

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Una bella storia con lieto fine (la specialeDan Collection) che ha come protagonista un fashion designer di Harlem molto noto in America negli’80: Daniel Day. Se il nome non vi dice molto è perché questo eccentrico artista è famoso, specialmente tra gli appassionati di moda e di musica hip-hop, con il nome diDan. I suoi capi esclusivi erano molto richiesti dai “pezzi grossi” del quartiere afroamericano più conosciuto degli Stati Uniti; ma anche atleti famosi e artisti come LL Cool J, Eric B. & Rakim, Big Daddy Kane, Salt-N-Pepa, e il pugile Floyd Mayweather Jr. amavano molto le sue creazioni. Nel suo negozio ad Harlem, aperto dal 1982 al 1992, Dan creava capi dal design stravagante e originale utilizzando stoffe con loghi falsi dei più grandi marchi moda. Proprio per questo motivo fu accusato di contraffazione e dovette chiudere l’attività. Nel maggio ...