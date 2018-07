La Cgil va in Procura contro il ' tetto' di bimbi stranieri a Monfalcone

Monfalcone - il tetto ai bambini stranieri in classe finisce in procura : esposto della Cgil. Pd e LeU : “È incostituzionale” : L’accordo siglato dalla sindaca di Monfalcone con due istituti della città per fissare alla scuola dell’infanzia il tetto massimo di presenza non italiana al 45% escludendo di fatto 60 bambini, finisce sul tavolo della procura e nell’aula di palazzo Madama creando imbarazzo nella maggioranza. A fare un esposto è la Flc Cgil che invita dirigenti scolastici e i consigli di istituto, a cui la legge attribuisce il compito di individuare i criteri di ...