La Casa nel Bosco… una scelta di vita!

Mafia - scacco ai Casamonica : lusso e affari del clan/ Ultime notizie : giro di Vip nella trappola dell'usura : Mafia, scacco ai Casamonica: lusso e affari del clan, ieri vittima di un nuovo blitz. Molti vip finiti nella trappola dell'usura, da Marco Baldini a uno dei figli adottivi di Zeffirelli.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Casamonica e il giro di Vip finiti nella trappola dell'usura : le intercettazioni : “Per tanti anni si è detto che a Roma la mafia non esisteva. La mafia è un modus operandi e a Roma è forte". Parole di Giuseppe Governale, direttore della Direzione investigativa antimafia. E

Colpito l'impero Casamonica Blitz nelle ville stile Gomorra : Basta il nome. Basta presentarsi come uno della famiglia Casamonica per ottenere tutto. Persino far suonare la musica del Padrino alla banda ingaggiata per il funerale dello zio Vittorio, l'ottavo 're ...

Morto soffocato dalla mozzarella nella Casa di cura - aperta un'inchiesta per omicidio colposo : CASORIA - Muore soffocato da una fetta di mozzarella mentre cena nella struttura protetta per malati gravi psichiatrici dove i pazienti dovrebbero essere sorvegliati 24 ore su 24. La tragedia è ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini insieme nella loro Casa a Roma (Foto) : Elisa Isoardi, la conduttrice che vedremo nuovamente al timone de La prova del cuoco, programma in onda su Rai 1, a settembre, ne ha parlato recentemente in un'intervista concessa al settimanale Diva e Donna. La conduttrice piemontese, infatti, sta per andare a convivere con il compagno Matteo Salvini, vicepremier e Ministro degli Interni del Governo Conte, in una casa a Roma.Queste sono state le dichiarazioni che la Isoardi rilasciò in ...

Donna con la gola tagliata trovata nella Casa a soqquadro : Donna trovata con la gola tagliata nella sua casa messa a soqquadro. Questa mattina i carabinieri i Jesi sono intervenuti a Chiaravalle, Ancona, - in via Verdi - dove è stata trovata un'anziana di 85 ...

Casamonica - nelle carte dell’inchiesta la paura delle vittime : “Nessuno ha denunciato. Preferiscono dire il falso” : “Non li puoi denunciare, perché poi dopo passi i guai. Questi sono vendicativi. Sono quindici anni che ho paura di questa gente. Ti ci devi mettere d’accordo e basta”. E un altro: “Non mi rompessero il cazzo che devo andare a testimoniare lì davanti, io non vado da nessuna parte”. Terrore diffuso, altro che folclore. È il clima che emerge dalle parole delle vittime dei Casamonica nelle intercettazioni, confermato da Massimiliano Fazzari, il ...

Nina Moric al Grande Fratello Vip 3? / La showgirl di nuovo nella Casa ma da concorrente : lo scoop! : Nina Moric al Grande Fratello Vip 3? La showgirl potrebbe tornare nella Casa più spiata d'Italia ma, stavolta, da concorrente: Novella 2000 conferma l'indiscrezione(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Giornalisti aggrediti nel ghetto dei Casamonica : "Qui si entra solo se autorizzati" : Giornalisti di Repubblica e del Tg2 sono stati aggrediti questa mattina a Roma dai familiari dei Casamonica dopo gli arresti in cui, per la prima volta, viene contestata al noto clan l'associazione mafiosa....

Salvini-Isoardi - ma quale crisi! Eccoli nella nuova Casa. Foto : Ecco le immagini esclusive di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi che entrano nella nuova casa nel centro di Roma dove andranno a convivere. Non c'è nessuna crisi per il vicepremier e ministro dell'Interno e la conduttrice de “La prova del cuoco” Segui su affaritaliani.it

Nel blitz contro i Casamonica arrestato anche Domenico Spada - "amico" del senatore M5S Dessì. Pd : "Preoccupante" : C'è anche Domenico Spada, detto Vulcano, ex campione di pugilato tra gli arrestati della maxi operazione dei carabinieri contro il 'clan Casamonica'. Secondo quanto si è appreso, è stata sequestrata anche la sua palestra a Marino, alle porte di Roma. Domenico è l'esponente del clan Spada con cui è stato ripreso Emanuele Dessì, senatore del Movimento 5 Stelle prima allontanato e poi riammesso nel gruppo ...

“Devastata”. Tremendo lutto in tv : ritrovata morta nella sua lussuosissima Casa. Aveva solo 49 anni e - alle spalle - una vita di eccessi - traumi e celebrità : È morta a 49 anni lasciando il mondo senza parole. È successo lo scorso giovedì ma la notizia è stata diffusa solo ora. Annabelle Neilson, ex moglie del miliardario Nat Rothschild, ex modella, se ne è andata a 49 anni. Amica intima di Kate Moss, all’età di 22 anni, era diventata la musa di Alexander McQueen. È stata proprio lei a vederlo vivo l’ultima volta: “Era mio fratello, il mio fidanzato, la mia anima gemella – Aveva detto dopo la ...