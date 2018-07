La bambina di 3 anni implora il cibo | i genitori la umiliano e poi la uccidono

USA : bambina di 12 anni inventa un dispositivo per combattere l’inquinamento oceanico da microplastiche : Salvare gli oceani del pianeta dall’inquinamento della plastica non è proprio sull’agenda di un tipico 12enne. Eppure, Anna Du sta lavorando per raggiungere proprio questo obiettivo. La piccola, residente ad Andover (Massachusetts) è stata selezionata, insieme ad altri piccoli 9 inventori, come finalista per la 2018 Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. La sfida invita 10 piccoli inventori tra la quinta elementare e la terza media ad ...

Tracce di Dna hanno permesso di identificare John D Miller - colpevole dell' omicidio della bambina di 8 anni April Tinsley : L'esame di Tracce di Dna hanno permesso di identificare John D Miller, colpevole dell'omicidio di April Tinsley, avvenuto 30 anni fa nel Fort Wayne, in Indiana. Lo ha rivelato la polizia che ha confrontato le Tracce dell'assassino - presenti su dei preservativi usati - alle Tracce trovate sulla biancheria intima della vittima, che all'epoca dell'omicidio aveva 8 anni.La scomparsa di April Tinsley risale al venerdì santo del 1988, mentre ...

Foggia - auto fuori strada : muoiono una bambina di 4 anni e il padre - ferita la madre : L'incidente sulla circonvallazione probabilmente causato dalla pioggia: non sono coinvolti altri veicoli. La donna non è in pericolo di vita, mentre la bambina e il padre sono morti sul colpo

Palermo : cane randagio entra in case e morde al volto una bambina di 2 anni : La piccola è stata salvata dai genitori. I medici le hanno apposto 19 punti di sutura in faccia.Continua a leggere

Rovigo - cade sulla Harley con la figlia di 11 anni : morto il papà-medico - la bambina ferita : Schianto mortale la scorsa notte ad Adria , in provincia di Rovigo. Un giovane medico , conosciutissimo, e padre di famiglia ha perso la vita. Si tratta di Aldo De Rossi, 41 anni , stimato chirurgo ...

Sulla Harley con la figlia di 11 anni e cade : morto il papà-medico - la bambina ferita : ADRIA - Schianto mortale la scorsa notte ad Adria. Un giovane medico, conosciutissimo, e padre di famiglia ha perso la vita. Si tratta di Aldo De Rossi, 41 anni, stimato chirurgo della casa...

Bassano del Grappa - bambina di tre anni scomparsa mentre cammina con la mamma : «L'ho persa di vista» : Una bambina di tre anni è scomparsa a Bassano del Grappa. Ore d'ansia per una madre che ha denunciato la sparizione della piccola: le due stavano passeggiando su una strada che costeggia...

bambina di 6 anni uccisa sull'isola delle vacanze : fermato un giovane : Shock sull'Isola di Bute, località di vacanza in Scozia non lontano dall'Irlanda. Una bimba di sei anni è scomparsa nel nulla, per poi essere ritrovata cadavere dopo qualche ora in un...

bambina di 6 anni uccisa sull'isola delle vacanze : fermato un giovane : Shock sull'Isola di Bute, località di vacanza in Scozia. Una bimba di sei anni è scomparsa nel nulla, per poi essere ritrovata cadavere dopo qualche ora in un bosco: un adolescente...

“Volevo lei”. Questa non è una ‘semplice damigella’. Per la sposa è molto di più. La storia di questa bambina - 3 anni - ha commosso tutti : Impossibile non commuoversi davanti a una storia così. E siamo felici di rilanciarla dopo che h fatto il giro del mondo con il suo amore e con il suo messaggio importantissimo. Skye Savren-McCormick è una bambina californiana di 3 anni che ha trascorso la maggior parte della sua vita a combattere una rara forma di cancro, la leucemia mielomonocitica giovanile, diagnosticatale quando aveva solo un anno. Skye ha subito trasfusioni di sangue ...

Esplode castello gonfiabile sulla spiaggia : muore una bambina di 4 anni : Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in tragedia. Una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata scaraventata in aria da un castello gonfiabile su una spiaggia....

bambina di 3 anni picchiata dalla madre e dal compagno - il papà scopre tutto con un post su Facebook : Massacra di botte la Bambina e l'ex marito, papà della piccola, viene a scoprirlo tramite una foto su Facebook. Un post sconvolgente quello che è apparso sotto gli occhi di un...

Sudan - annullata condanna a morte per la sposa bambina che uccise il marito violento. Dovrà scontare 5 anni di carcere : Molte anche le petizioni lanciate in tutto il mondo all'indomani della sentenza di primo grado. 'Ora, dopo questo importante risultato - conclude Napoli - attendiamo fiduciosi l'esito del ricorso ...

bambina di 6 anni morta di meningite in 4 ore : non era vaccinata : di Alessia Strinati Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni , dopo aver contratto la meningite di tipo C. La Bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella ...