Kawhi Leonard a Toronto? Mercato NBA | DeRozan verso San Antonio ma sullo sfondo c' è

Nba - Kawhi Leonard verso Toronto. E' divorzio con gli Spurs : Kawhi Leonard è vicinissimo a Toronto. Gli Spurs di sarebbero convinti a cedere il loro All Star, ormai da un anno separato in casa, quando anche la prospettiva di un maxi rinnovo da 221 milioni in 5 ...

Mercato NBA – DeRozan ceduto agli Spurs in cambio di Kawhi Leonard? L’indizio social non lascia dubbi [GALLERY] : Le storie Instagram di DeMar DeRozan non lasciano alcun dubbio: il cestista sta per essere ceduto ai San Antonio Spurs in cambio di Kawhi Leonard Dopo qualche giorno di silenzio, il Mercato NBA torna ad accendersi improvvisamente. Protagonista la trattativa relativa alla cessione di Kawhi Leonard. Questa volta però, i riflettori non sono puntati sul numero 2 nero-argento, bensì su di un’altra grande stella del basket NBA: DeMar ...

NBA - quasi fatta per Kawhi Leonard a Toronto : offerto DeMar DeRozan : Rimbalza dagli Stati Uniti, riportata in piena notte dal giornalista Shams Charania e poi ripresa e confermata anche da Adrian Wojnarowski , la notizia che i San Antonio Spurs sarebbero in trattative ...

Lakers-Kawhi Leonard - dalla teoria di Confucio alla confu-sione in casa Spurs : la trattativa che tiene in scacco l’Ovest : I Los Angeles Lakers non hanno intenzione di accelerare la trattativa per portare Kawhi Leonard in maglia giallo-viola: ecco la strategia che mette gli Spurs con le spalle al muro Dopo l’arrivo di LeBron James che ha portato con sè un paio di free agent, il mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembra essersi fermato. Il tanto ventilato secondo free agent è sfumato (Paul George ad OKC, Cousins agli Warriors), mentre la trattativa per ...

Mercato NBA - DeRozan cancella le foto su Instagram e le scommesse esplodono : arriva Kawhi Leonard? : Diceva Agatha Christie che "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Per il momento siamo solo al secondo passaggio di questa frase, ma le possibilità ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard - ritorno di fiamma dei Sixers : Pau Gasol nella trattativa - ma occhio a Fultz e Smith : Kawhi Leonard-Sixers, la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Pau Gasol: gli Spurs pronti a liberarsi di un contratto pesante, ma vorrebbero anche un giovane Da LeBron James a DeMarcus Cousins, passando per il rinnovo di Chris Paul, l’addio di DeAndre Jordan e chi più ne ha più ne metta. Tutti i big del Mercato NBA hanno già trovato una sistemazione per la prossima stagione, tranne uno: Kawhi Leonard. Il caso del ...

Mercato NBA – Spurs - arriva l’offerta dei Sixers per Kawhi Leonard : San Antonio può ottenere di più? : In casa Spurs è arrivata l’offerta per acquisire Kawhi Leonard da parte dei Sixers: Philadelphia propone due giocatori e una prima scelta Si susseguono una dietro l’altra le notizie riguardanti il futuro di Kawhi Leonard. Il cestista degli Spurs è il più grande dubbio rimasto irrisolto del Mercato NBA, visti gli spostamenti ‘annunciati’ di tutti i big. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, con i giallo-viola ...

Mercato NBA – Pazza idea Toronto Raptors : rebuilding con Kawhi Leonard al centro del progetto - sacrificati i big : Anche i Toronto Raptors potrebbero provare ad inserirsi nella corsa a Kawhi Leonard: in Canada neanche DeRozan e Lowry sono sicuri di restare Nonostante i botti iniziali siano già finiti, il Mercato NBA prosegue con le ultime trattative per puntellare la rosa in vista della nuova stagione. Ma non solo, in casa Spurs è rimasta ancora irrisolta la questione legata a Kawhi Leonard. La pista Lakers sembra essersi raffreddata, nonostante possa ...

Mercato NBA : Kawhi Leonard sogna Los Angeles - ma non i Lakers : Spesso, presi dalle notizie di Mercato, dai capovolgimenti di fronte e dai colpi sensazionali della free agency, si perde di vista uno dei tasselli fondamentali che portano a termine le trattative, ...

Mercato NBA - Kawhi Leonard ai Lakers : ecco cosa chiedono in cambio gli Spurs : Gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti in casa Lakers, ritornati di prepotenza al centro della scena dopo la scelta di LeBron James di giocare l'ultima parte della sua carriera in giallo-viola. ...

Mercato NBA – Lakers scatenati! Chiuso LeBron James parte l’assalto a Kawhi Leonard : ecco la trade : Lakers letteralmente scatenati sul Mercato! Dopo aver Chiuso LeBron James, la franchigia giallo-viola punta con forza sull’acquisto di Kawhi Leonard La aspettavamo tutti con ansia e ieri notte è finalmente la “Decision 3.0” è arrivata: LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Nella Città degli Angeli il processo di rebuilding sta arrivando al compimento. Manca solo qualche altro tassello, ovviamente di ...

Mercato NBA - Lakers - Celtics - 76ers : tutti pazzi per Kawhi Leonard : Nella serata italiana, prima mattinata americana, il mondo NBA è andato in fibrillazione in attesa di una scossa ufficiale che , ancora, non è arrivata, anche se sembra ormai questione di ore. I San Antonio Spurs e Kawhi Leonard sono sempre più vicini ...

Mercato NBA – Rilancio dei Sixers per Kawhi Leonard : ecco l’offerta presentata ai San Antonio Spurs : Mercato NBA, anche i Sixers ancora in corsa per Kawhi Leonard: ecco l’offerta presentata da Philadelphia al front office degli Spurs Il Mercato NBA entra nel vivo e Kawhi Leonard sarà, senza ombra di dubbio, uno dei protagonisti principali. Dato ormai per assodato il suo addio ai San Antonio Spurs, resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione. Nonnostante il cestista abbia espresso la volontà di giocare a Los Angeles ...

Mercato NBA : i Lakers tornano all'assalto di Kawhi Leonard - la chiave per arrivare a LeBron James : Il primo assalto dei Lakers per aggiudicarsi Kawhi Leonard non è andato a buon fine. La scorsa settimana lo scambio di telefonate e massaggi con gli Spurs si è bruscamente interrotto prima che la ...