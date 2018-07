Juventus | Matuidi | ' Ronaldo il migliore di tutti | ma dividerà lo spogliatoio con un

Juventus - Matuidi avverte Cristiano Ronaldo : “lui è super - ma il campione del mondo sono io” : Il centrocampista francese ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Ronaldo , mettendo però alcune cose in chiaro L’unico campione del mondo della nuova Juventus sarà Blaise Matuidi , protagonista della vittoria della Francia in Russia. Ivan Benedetto/LaPresse Il centrocampista bianconero dividerà lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo , ma sarà lui a doversi fregiare della possibilità di… dividerlo con un giocatore fresco di ...

Juventus - Matuidi : “Ronaldo? sarebbe fantastico” : L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus “sarebbe bello, fantastico per il club”. Dal ritiro della Francia ai Mondiali in Russia, Blaise Matuidi non nasconde la soddisfazione nel caso la “suggestione” CR7 – come l’ha definita la Juventus – diventasse realtà. “Ne ho sentito parlare, ma per il momento è solo una voce – ha detto il centrocampista bianconero in conferenza stampa ...