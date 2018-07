Juventus | Bentancur | “Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “Ho cambiato posto nello spogliatoio dopo l’arrivo di. È unstraordinario”. Rodrigo, intervistato dall’emittente sudamericana Tyc Sports, ha commentato così il primo approccio avuto con Cristiano, ora suo nuovo compagno alla Juve. “Quando è venuto a salutarmi mi ha chiamato per nome – ha raccontato – e non so come facesse a saperlo”.L'articolo: “Cristianoè unstraordinario” CalcioWeb.