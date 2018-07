Juve | terza divisa con plastiche mari

Juve - la terza maglia per salvare gli oceani : ROMA - E' realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani , la terza maglia della Juve ntus per la stagione 2018-2019. La divisa grigia e gialla, che il club ...

Juve ntus - la terza maglia è “green” : ottenuta con plastiche raccolte negli oceani : Juventus “green”, la terza maglia del club bianconero è stata creata con plastiche raccolte negli oceani È realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani , la terza maglia della Juventus per la stagione 2018-2019. Il club bianconero ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale la divisa nella quale dominano le varie tonalità di grigio e su cui si staglia, in giallo, il logo della ...

