Juve | Ronaldo saluta i tifosi | più di 4 milioni di like per il suo ' buongiorno'

Calciomercato : Zidane torna alla Juve insieme a Ronaldo? : L’asse Madrid-Juve riporterà Zidane in bianconero? È la voce che rimbalza dalla Spagna – partita da una testata digitale – e subito smentita da Torino. Secondo l’indiscrezione, Zizou non sarebbe approdato come allenatore ma in veste di dirigente dell’area tecnica. Invece, riporta Tuttosport, si tratta di una “bufala” prontamente smentita dalla Continassa che ha precisato quel ruolo spetta già a Pavel ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Quando esordirà con la maglia bianconera : l'agenda di CR7 : Cristiano Ronaldo alla Juventus, Quando esordirà con la maglia bianconera: l'agenda di CR7. Le ultime notizie sull'ex Real Madrid e il debutto con la nuova squadra per FIFA 19(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:07:00 GMT)

Juventus - Matuidi ‘sfida’ Cristiano Ronaldo : “sono io il campione del mondo…” : Entusiasmo alle stelle in casa Juventus per l’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, la squadra di Allegri adesso è la netta favorita a vincere anche la Champions League. Il campione del mondo Matuidi ha obiettivi importanti e ‘sfida’ CR7: “Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del pianeta – le parole di Matuidi alla Gazzetta dello Sport – sapere che giocherà con noi è una grande notizia. Certo, anche per lui ...

Formazione Juventus 2018-2019 : Allegri gongola per Ronaldo - ma ha dubbi sul centrocampo : Allegri sa che questa è la Juventus più forte possibile. Al solito stile bianconero fatto di programmazione, scelte consapevoli e vincenti si è aggiunta la capacita' economica di portare a Torino il calciatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo. Questo si traduce in una responsabilita' importante per la guida tecnica che dovra' trovare le condizioni per vincere il più possibile, cioè tutto. Si, perché arrivare da sette scudetti c ...

Juventus - Matuidi : 'Ronaldo il migliore di tutti - ma dividerà lo spogliatoio con un campione del mondo' : Champions e Ronaldo La Coppa del Mondo in bacheca, Matuidi adesso punta alla Champions, grazie anche all'arrivo di CR7: "Ci proveremo, ma prima vacanze, vacanze, riposo e festa. Bisogna godersela. ...

Juventus - Matuidi avverte Cristiano Ronaldo : “lui è super - ma il campione del mondo sono io” : Il centrocampista francese ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Ronaldo, mettendo però alcune cose in chiaro L’unico campione del mondo della nuova Juventus sarà Blaise Matuidi, protagonista della vittoria della Francia in Russia. Ivan Benedetto/LaPresse Il centrocampista bianconero dividerà lo spogliatoio con Cristiano Ronaldo, ma sarà lui a doversi fregiare della possibilità di… dividerlo con un giocatore fresco di ...

Juve - Cristiano Ronaldo e l'alleanza con Jorge Mendes : anteprima della Superlega : Vanno considerati come aziende individuali di portata globale , macchine di Sport & Entertainment Business che producono immagine e comunicazione da sé, e toccano fatturati annui da società di calcio ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l’ironia social di Boateng : grafica in stile CR7 - ma al Sassuolo! : Kevin Prince Boateng esilarante sui social: post con grafica in stile CR7 Da giorni, da settimane, non si fa altro che parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il colpo del secolo, che renderà la Serie A italiana speciale e seguita in tutto il mondo. social pieni, strapieni di post, foto, tweet, video e chi più ne ha più ne metta. Tante, le donne che si sono lamentate, stufe di sentir parlare solo e ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti quelli che alla sua età sono andati in Cina o in Qatar : "Gli altri, alla mia età, vanno in Qatar o in Cina: io sono diverso". Ci ha tenuto a sottolinearlo, Cristiano Ronaldo: a marcare la differenza con chi, a 33 anni, perde il gusto della sfida e sceglie "...

Juve - dalla Spagna assicurano : dopo Ronaldo ecco anche Zidane : Zidane alla Juve? Una suggestione, o forse qualcosa di più. dalla Spagna rimbalza la notizia di un clamoroso ritorno di fiamma tra ZZ e la società bianconera, pronta ad accoglierlo a braccia aperte. ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Il commento di Danilo Gallinari : “è come l’arrivo di LeBron ai Lakers” : Danilo Gallinari, la convocazione in Nazionale e il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il commento del cestista azzurro dei Clippers E’ stato ufficialmente presentato Cristiano Ronaldo come giocatore della Juventus. alla Continassa, CR7 ha salutato i tifosi bianconeri, raccontato le sensazioni con le quali inizia questa nuova avventura in Italia ed effettuato le visite mediche. Ivan Benedetto/LaPresse Il colpo del ...

Cristiano Ronaldo emozionato allo Juventus Stadium : è la prima volta da ‘padrone di casa’ [GALLERY] : Cristiano Ronaldo entra nel suo nuovo stadio da padrone di casa, accanto a lui Georgina Rodriguez, il figlio e la madre Dolores Dopo l’accoglienza riservatagli dai tifosi, Cristiano Ronaldo si reca allo Juventus Stadium, in cui sarà protagonista con i suoi gol. Il portoghese ha voluto condividere la gioia dell’ingresso nel suo nuovo impianto sportivo con le persone più importanti della sua vita. Accanto a CR7 spuntano infatti ...

La stampa estera esalta Ronaldo alla Juve : Che la presentazione di Cristiano Ronaldo fosse un evento di portata globale ce ne siamo accorti ieri vedendo la sala Gianni e Umberto Agnelli piena di oltre 200 giornalisti provenienti da tutto il Mondo. Il giorno dopo le prime parole di CR7 in bianconero trovano spazio e risalto sulle principali prime pagine dei quotidiano sportivi esteri, a partire dalla Spagna ovviamente. “Venire alla Juve scelta facile”, è il titolo in ...