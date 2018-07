Juve | la terza maglia fatta con le plastiche mari

calcioweb.eu

: Ufficiale la terza maglia della #Juve. È realizzata con le plastiche dei mari - tuttosport : Ufficiale la terza maglia della #Juve. È realizzata con le plastiche dei mari - Sport_Mediaset : #Juve: ecco la terza maglia a tutela dell'ambiente > - LaStampa : Dopo Ronaldo, una sfida green: la Juve lancia la maglia ricavata dai rifuti -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) E’ realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalleraccolte negli oceani, ladellantus per la stagione 2018-2019. La divisa grigia e gialla, che il club presenta oggi sul suo sito internet, nasce dalla collaborazione tra Adidas e Parley for the Oceans, programma che ha l’obiettivo di contribuire alla diminuzione dell’inquinamento degli oceani. “Ladivisa per la prossima stagione – scrive lantus sul web – abbina la modernità nelle linee e nei colori a una tecnologia all’avanguardia, con uno sguardo innovativo all’ambiente”. Adidas, che di Parley for the Oceans è membro fondatore, punta con questo progetto a ridurre l’inquinamento eliminando i rifiuti dagli oceani. Ma anche a prevenire l’accumulo diin mare e a ridisegnare lo sportswear attraverso materiali ...