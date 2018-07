Juve | accordo con Godin e sogno Pogba Incontro col Chelsea per Rugani-Higuain

Godin alla Juventus / Ultime notizie : accordo trovato con l'uruguaiano - si tratta con l'Atletico Madrid : Godin alla Juventus, Ultime notizie: accordo trovato con il difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid. Ora ci sono da convincere i colchoneros che potrebbero anche lasciarlo partire.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:34:00 GMT)

Sampdoria : accordo con la Juve per Audero : Secondo Sky Sport , la Sampdoria e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il passaggio in blucerchiato del portiere classe '97 Emil Audero , la scorsa stagione al Venezia.

Cristiano Ronaldo e lo strano “accordo” : non giocherà Juventus-Real Madrid : Cristiano Ronaldo potrebbe non giocare Juventus-Real Madrid a causa di un accordo preso durante la trattativa tra i due club Juventus-Real Madrid, amichevole di lusso del pre-campionato, è stata programmata il prossimo 5 agosto per l’International Champions Cup, in quel di Washington. Secondo quanto rivelato da Bein Sport però, in occasione della gara Cristiano Ronaldo non giocherà contro i suoi ex compagni, a causa di un accordo ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : le cifre ufficiali dell’accordo col Real Madrid ed il contratto di CR7 : Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus, il fenomeno portoghese è stato prelevato dal Real Madrid a cifre da record La Juventus ha completato il clamoroso colpo Cristiano Ronaldo. Da poco sono state rese note anche le cifre dell’affare che porterà il calciatore più forte al mondo alla corte di Massimiliano Allegri. Il Real Madrid, secondo quanto rivelato in una nota dal club, riceverà 100 milioni, pagabili in due ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JuveNTUS : ACCORDO COL REAL MADRID/ Ultime notizie - colloquio con Allegri - CR7 freme : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: ACCORDO col REAL MADRID. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Juventus - iniziata la stagione 2018-2019 : con Cristiano Ronaldo l'accordo è totale : La stagione 2018-2019 della Juventus è iniziata ufficialmente con il primo giorno di ritiro nel nuovo centro sportivo della Continassa. Grande curiosità per i nuovi, come Emre Can, che è stato...

Juventus-Cristiano Ronaldo - l'attesa con la fretta di chiudere l'accordo : L'ostacolo, uno solo, è Florentino Perez , il presidente del club più ricco e potente del mondo. Che non vuole farsi tirare per la giacchetta. Da nessuno. In questi giorni evita l'argomento. La sua ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - accordo totale : tutti i dettagli del colpo del secolo! : Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus: manca solo l’ok del Real Madrid , tutti i dettagli I tifosi bianconeri scalpitano: l’attesa sta iniziando a diventare fastidiosa per i fan della Juventus per la trattativa che riguarda l’arrivo di Cristiano Ronaldo nel club torinese. Sembra però che manchi davvero poco per l’ufficialità: Mendes, l’agente dell’attaccante portoghese sta lavorando per ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - ci siamo : i dettagli dell’accordo - presentazione - cifre e… villa : Juventus-Cristiano Ronaldo, adesso ci siamo veramente, il colpo del secolo sta per essere chiuso. Ecco il punto della situazione di una trattativa in via di definizione. Nelle serata di ieri l’ultimo disperato tentativo da parte del Real Madrid di convincere il portoghese a rimanere in Spagna, sul piatto la stessa cifra offerta dalla Juventus, 30 milioni di euro. No definitivo, CR7 ha deciso (e comunicato ufficialmente) di voler ...

'Real e Mendes d'accordo dopo il vertice : Ronaldo andrà alla Juventus' : ROMA - 'L'addio di Cristiano Ronaldo è stato sancito ieri notte' . Questo è il recosonto che 'Marca' fa del decisivo summit tra il Real Madrid e Jorge Mendes , agente dell'asso portoghese. Una riunone ...

In Spagna sono sicuri : Ronaldo ha un accordo con la Juve. E il titolo bianconero guadagna il 12% in Borsa : Non è ancora arrivato ma già fa guadagnare soldi alla sua futura (?) società. Secondo i media spagnoli Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus nei prossimi giorni: i quotidiani sportivi As e Marca parlano di un accordo già preso tra il campione portoghese e i bianconeri. E intanto, scrive il Sole 24 ore, il titolo della Juventus ha guadagnato il 12% da quanto si è diffusa la voce ...

Higuain al Chelsea/ Accordo con la Juventus per 60 milioni? L'agente frena : "Ha 3 anni di contratto" : Higuain al Chelsea, Accordo con la Juventus trovato per 60 milioni? La cessione è più vicina! Si aspetta l'annuncio di Sarri, si parla anche di Morata(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 00:01:00 GMT)