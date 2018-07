Jiangsu Suning | esordio in tribuna per Eder

Inter - Eder passa al Jiangsu Suning : ecco le cifre dell’operazione : L'attaccante brasiliano lascia l' Inter e vola in Cina: giocherà nel Jiangsu Suning . Per il club nerazzurro l'affare porta in cassa 5,5 milioni di euro. L'articolo Inter , Eder passa al Jiangsu Suning : ecco le cifre dell’operazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter : Eder verso il Jiangsu Suning : Eder è pronto a salutare l‘Inter per sbarcare in Cina. L’attaccante italo-brasiliano ha infatti accettato la proposta del Jiangsu, squadra del campionato cinese di proprietà del gruppo Suning. Restano da definire gli ultimi dettagli con la società asiatica per concludere l’affare già in serata e comunque entro venerdì, data in cui si chiuderà il Calciomercato in Cina. Intanto però il 31enne attaccante oggi pomeriggio non ...