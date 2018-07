Jane Fonda La sua vita in un film | l' infanzia infelice | i tre matrimoni e i ménage à

Jane Fonda : «Quando ho scoperto che era ok - non essere perfetta» : Jane Fonda, si sa, è una donna bionica. A 80 anni compiuti non smette di lavorare. Ha un film in uscita (Book Club, con Diane Keaton e Candice Bergen, in Italia arriverà in autunno), continua a girare la serie per Netflix Frankie and Grace, presenzia ai festival, la trottola più glamourous che io abbia mai conosciuto. A settembre era a Venezia, a ritirare il Leone alla carriera insieme all’amico di sempre Robert Redford, a gennaio al Sundance a ...