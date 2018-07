Jack Savoretti e Kyle Minogue insieme | ma solo per una notte

domanipress

: Sto ascoltando 'Catapult' di Jack Savoretti. Male. Molto male. ?? - colpadelvento : Sto ascoltando 'Catapult' di Jack Savoretti. Male. Molto male. ?? - VenetoJazz : Manca pochissimo... Teatro La Fenice Radiocapital - danielgalmiche : RT @RadioCapital_fm: Per assistere al concerto del 25 luglio di Jack Savoretti, gioca al Capital Game! Rispondi esattamente alla domanda ch… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Kylie, oltre a Imelda May – già annunciata sui social – sarà il grande ospite internazionale del Grand Finale dell’“Acoustic Nights Live” diil 25 luglio nella meravigliosa cornice del Teatro La Fenice di Venezia (ingresso a partire da 35 euro – prevendite su www.ticketone.it, www.teatrolafenice.it e in tutti i punti vendita Venezia Unica e call center Hellovenezia 041.2424) nell’ambito dell’XI edizione di Venezia Jazz Festival, firmata da Veneto Jazz.salirà sullo storico palcoscenico con una formazione speciale, per la prima ed unica volta: al quintetto che lo ha accompagnato in questo tour, composto dal chitarrista Pedro Vito Vieira De Souza, il pianista Nikolaj Torp Larsen e – direttamente dalla band di Paolo Conte – Francesca Gosio al violoncello e Piergiorgio Rosso al violino, si aggiungeranno altri musicisti di fama ...