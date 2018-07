Izabel Goulart e Kevin Trapp | prove di luna di miele

Sfortunato al Mondiale - fortunato in amore : Trapp e la proposta di matrimonio a Izabel Goulart - il ‘sì’ a Capri [VIDEO] : Kevin Trapp sposerà Izabel Goulart, la modella brasiliana ha detto ‘sì’ alla proposta di matrimonio del portiere della Germania e del Psg Kevin Trapp non è stato troppo fortunato ai Mondiali di Russia 2018 con la sua Germania. Il portiere tedesco però non è tornato a casa a piangersi addosso, il calciatore del Psg ha colto l’occasione per delle vacanze favolose in Italia dove ha chiesto alla fidanzata Izabel Goulart di ...