Ivan Zaytsev | arriva il film sulla vita dello ' zar' italiano della pallavolo

Volley - Ivan Zaytsev : “Non vedo l’ora di tornare in palestra per essere pronto per l’inizio dei Mondiali” : Ivan Zaytsev sempre al centro della scena? Sembrerebbe proprio di sì. L’asso della Nazionale italiana di Volley è pronto per tornare ad allenarsi e guidare la compagine azzurra alla conquista dei Mondiali (9-30 settembre) che si terranno tra Italia e Bulgaria. Lo “Zar” è intenzionato a riportare l’iride nei nostri confini a 20 anni di distanza dall’ultimo successo. Zaytsev ha presentato ieri, in qualità di uomo Red ...

Ivan Zaytsev/ Video - il campione del volley e il caos social sui vaccini (Ivan : lo zar della pallavolo) : Ivan Zaytsev, lo zar della pallavolo: l'addio a Perugia, l'avventura a Modena e il caos sui social network legato al caso vaccini che ha coinvolto anche la famiglia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 07:08:00 GMT)

Ivan : lo Zar della pallavolo - il docu-film dedicato a Zaytsev - su Italia 1 : Mercoledì 18 luglio 2018, a partire dalle ore 23:50, su Italia 1, andrà in onda un docu-film intitolato Ivan: lo Zar della pallavolo.Il docu-film in questione è dedicato alla vita, alle esperienze e alle imprese sportive di colui che, al momento, è il pallavolista Italiano più importante e rappresentativo: Ivan Zaytsev.prosegui la letturaIvan: lo Zar della pallavolo, il docu-film dedicato a Zaytsev, su Italia 1 pubblicato su TVBlog.it 18 ...

Ivan Zaytsev dopo gli insulti sui social : “I vaccini salvano la vita - la salute è un bene sociale : lo ho fatto per mia figlia. Offese incredibili” : Ivan Zaytsev ha subito insulti pesantissimi sui social network dopo aver postato una foto con la piccola figlia Sianna e scrivendo che l’aveva portata a fare il vaccino contro il meningocco. Lo Zar si è preso cura della piccola nata pochi mesi fa e ha deciso di sensibilizzare i suoi followers sull’importanza dei vaccini. Apriti cielo. Una valanga di calunnie e ingiurie contro l’icona del volley italiano che è rimasto incredulo ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia scopre Gabriele Nelli - il gigante col 53 di scarpe che si scatena da opposto. Il sostituto di Ivan Zaytsev : Un gigante di 2.08 che calza il 53 di scarpe, lo chiamano SuperNello da quando praticamente era un bambino, un gigante buono dal cuore grande che si sta facendo conoscere a suon di schiacciate. Era chiamato alla prova del nove, doveva sostituire momentaneamente un colosso della pallavolo italiana come Ivan Zaytsev e ci sta riuscendo meravigliosamente come forse nemmeno i suoi più incalliti sostenitori si aspettavano. Gabriele Nelli, 24 anni da ...

VIDEO Ivan Zaytsev da RECORD DEL MONDO! Bomba al servizio da 134 km/h - l’ace più veloce : Ivan Zaytsev ha tirato un missile allucinante dai nove metri, ha scaraventato un servizio pauroso durante Italia-Serbia. Lo Zar firma il 17-7 nel terzo set (azzurri avanti già 2-0 nel match di Nations League) con uno dei suoi proverbiali ace. Ma non è una delle consuete bombe a cui ci ha abituato (memorabile quel turno in battuta nella semifinale contro gli USA a Rio 2016). Questa volta l’opposto della nostra Nazionale si è superato e ha ...

Volley - Nations League 2018 : che ritorno di Ivan Zaytsev! Lo Zar fenomeno da opposto - 69 punti da urlo : ritorna l’amore azzurro : 69 punti in tre partite: questo è il bottino di Ivan Zaytsev nei primi tre incontri giocati nella Nations League 2018 di Volley maschile. Al suo grande ritorno nel ruolo di opposto, da cui mancava praticamente da due anni, lo Zar ha subito fatto il botto e ha fatto vedere i sorci verdi a tutti gli avversari dimostrando davvero di essere uno dei migliori giocatori del Pianeta in posto 2. Il 29enne ha picchiato forte a Kraljevo, è stato ...

Volley - Nations League 2018 – Ivan Zaytsev : “Bel tris di successi - ottime sensazioni”. Chicco Blengini : “Italia positiva - il percorso è lungo” : L’Italia ha surclassato la Serbia con un roboante 3-0 e ha così infilato il terzo successo consecutivo nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno dominato a Kraljevo e l’entusiasmo è davvero molto alto come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Ivan Zaytsev: “Siamo molto contenti, abbiamo chiuso con un tris di successi, le sensazioni sono molto buone anche se sappiamo che possiamo ancora migliorare. ...

VIDEO Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-1 - gli highlights della partita. Show di Ivan Zaytsev : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono subito messi in mostra a Kralijevo (Serbia) e hanno fatto la differenza contro i vicecampioni d’Europa. Show assoluto di Ivan Zaytsev, tornato alla grande in gruppo. Ottima prestazione anche da parte di Osmany Juantorena, Simone Anzani e Simone Giannelli. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...