Ivan | lo Zar della pallavolo | il docu-film dedicato a Zaytsev | su Italia 1

Ivan Zazzaroni : Mondiali? Francia la squadra più forte. Cr7 alla Juve? Agnelli sembrava Moratti : Non so se la Juventus con CR7 potrà vincere la Champions, non è automatico, il calcio non è una scienza esatta. Questo acquisto è stato fatto per mille ragioni, anche per un pizzico di vanità di ...

“Volevo ammazzarmi - la finestra era già aperta”. Ivana Spagna - cosa è successo : Un’icona della musica non solo italiana, ma di tutto il mondo, con quasi 12 milioni di dischi venduti a ogni latitudine, 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, un Festivalbar vinto e il lusso di superare in classifica miti sacri come Madonna e Michael Jackson grazie alle sue hit come Calle Me e Il Cerchio della Vita. Un mito immortale quello di Ivana Spagna, 62 anni, che dopo una pausa si è detta alla ricerca di nuove melodie e ...

Ivan Zazzaroni si sbilancia : Cr7 alla Juve - la bomba di mercato sulla Lazio ed i Mondiali : Ivan Zazzaroni è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato di Mondiali: “E’ andata come in molti pensavano e pochi speravano. I francesi non è che suscitino simpatia epidermica, ma quello che è accaduto recentemente con le ...

Thailandia : alcuni ragazzi portati fuori mentre dormIvano - ora sono già in gradi di alzarsi in piedi : alcuni dei ragazzi salvati dopo essere rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, sono stati portati fuori a bordo di barelle “mentre dormivano” e “ad altri si contorcevano le dita come se fossero storditi, ma respiravano“: lo ha riferito ad AFP un ex membro dei Navy Seals thailandesi, il comandante Chaiyananta Peeranarong, l’ultimo sub a uscire dalla grotta. Ad alcuni sono stati ...

Pino È/ Critiche per il concerto in memoria di Pino Daniele : sul web i giudizi di Red Ronnie e Ivan Zazzaroni : S'intitola "Pino è" il concerto-evento allo stadio San Paolo di Napoli dedicato a Pino Danieli. I pensieri dei vari ospiti a partire da Giuliano Sangiorgi ed Emma.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 20:08:00 GMT)

Uomini e Donne : arrIvano Loredana Lecciso e Aida Nizar? : Aida Nizar sul trono di Uomini e Donne insieme a Loredana Lecciso? La notizia lanciata da Vero Tv ha dell’incredibile: secondo la rivista infatti Aida Nizar e Loredana Lecciso avrebbero ricevuto la chiamata da Maria De Filippi per partecipare alla nuova edizione di Uomini e Donne in partenza da settembre. Le due inoltre potrebbero ricoprire anche il ruolo più prestigioso quello di troniste. Il motivo di questo colpaccio sarebbero gli ...

Volley - Nations League 2018 : che ritorno di Ivan Zaytsev! Lo Zar fenomeno da opposto - 69 punti da urlo : ritorna l’amore azzurro : 69 punti in tre partite: questo è il bottino di Ivan Zaytsev nei primi tre incontri giocati nella Nations League 2018 di Volley maschile. Al suo grande ritorno nel ruolo di opposto, da cui mancava praticamente da due anni, lo Zar ha subito fatto il botto e ha fatto vedere i sorci verdi a tutti gli avversari dimostrando davvero di essere uno dei migliori giocatori del Pianeta in posto 2. Il 29enne ha picchiato forte a Kraljevo, è stato ...

Ivan Zazzaroni diventa direttore del Corriere dello sport : l'incarico entro dieci giorni : Ivan Zazzaroni sarà il nuovo direttore del Corriere dello sport - Stadio . Sempre più popolare per le diverse apparizioni televisive, compresa la presenza fissa da giudice di Ballando con le stelle, il giornalista aveva ricevuto dal gruppo Amodei già lo ...

Ivan Zaytsev nuovo giocatore di Modena : il commovente addio dello Zar a Perugia : Notizia di pochi minuti fa: Ivan Zaytsev ha firmato un contratto triennale con Modena. Dopo aver dato l'addio a Perugia con un commovente post su Facebook, ecco arrivare l'ufficialita' del trasferimento alla Modena Volley. La presentazione del fuoriclasse di Spoleto è attesa per la giornata di sabato, alle ore 14 presso il Collegio San Carlo della citta' emiliana. Un'ora più tardi, invece, l'incontro con i suoi nuovi tifosi in Piazza Matteotti, ...

Volley - UFFICIALE : Ivan Zaytsev giocherà a Modena! Lo Zar opposto dei Canarini - troverà Julio Velasco : Ora è davvero UFFICIALE. Ivan Zaytsev è un nuovo giocatore di Modena. L’annuncio arriva direttamente dalla società che comunica di avere raggiunto l’accordo con l’atleta. Lo Zar giocherà da opposto con la casacca dei Canarini e tornerà così a ricoprire il suo ruolo prediletto, abbandonato nelle ultime due stagioni a Perugia dove ha giocato da schiacciatore vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il 29enne, icona ...

Volley - Ivan Zaytsev saluta Perugia. Il messaggio d’addio dello Zar : “Lo scudetto una storia d’amore senza fine” : Ivan Zaytsev ha ufficialmente dato il proprio addio a Perugia. Lo Zar ha salutato la società e i tifosi tramite un messaggio pubblicato sui social network. L’opposto della Nazionale lascia i Block Devils per cui ha giocato da schiacciatore vincendo scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Non ha parlato della sua nuova società ma manca solo l’ufficialità sul suo arrivo a Modena (sabato l’annuncio?). Questo il messaggio ...

Ballando con le stelle 2018/ Ivana Zazzaroni massacra Giovanni Ciacci : "Quante ca***te sparate" : Ballando con le stelle 2018: in vista della finalissima, Ivan Zazzaroni massacra sui social Giovanni Ciacci che potrebbe strappare la vittoria a Gessica Notaro.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 07:54:00 GMT)

Volley - il Mago e lo Zar : Julio Velasco e Ivan Zaytsev - il matrimonio da sogno per Modena. Il Guru e l’opposto per tornare a vincere : Il Mago e lo Zar, Julio Velasco e Ivan Zaytsev. Modena riparte da loro due, da due icone indiscusse della pallavolo: il Guru della panchina, capace di portare l’Italia alla vittoria di due Mondiali e cuore pulsante della Generazione dei Fenomeni, e lo Zar, simbolo del Volley attuale per carisma, personalità, notorietà. L’arrivo del maestro di La Plata alla corte di Catia Pedrini è già ufficiale, tra pochi giorni verrà siglata anche ...

Volley - Gino Sirci : “Ivan Zaytsev via da Perugia - illumineremo l’Italia con Leon”. Zar al passo d’addio - vola a Modena? : Ivan Zaytsev andrà via da Perugia dove invece arriverà Wilfredo Leon. L’annuncio è stato dato Gino Sirci, il Presidente dei Block Devils, al termine della Final Four della Champions League conclusa al terzo posto dagli umbri. Il vulcanico imprenditore è stato lapidario nelle dichiarazioni: “Zaytsev di certo andrà via, ha detto che se ne sarebbe voluto andare sin dall’inizio dell’anno. Noi illumineremo l’Italia con ...