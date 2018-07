Italiano scomparso a Londra da tre mesi | appello per trovare Andrea

Cadavere trovato in fiume a Lubiana : è Davide Maran - studente Italiano scomparso a marzo : I sospetti purtroppo sono confermati: è di Davide Maran il Cadavere trovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia, dove lo studente italiano si trovava per un...

Il corpo ritrovato nel fiume a Lubiana è di Davide Maran - lo studente Italiano scomparso a marzo in Slovenia : E' di Davide Maran, lo studente italiano scomparso da marzo, il corpo senza vita rinvenuto martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana. Lo rende noto un comunicato della polizia nella capitale slovena, nel quale si informa che l'autopsia disposta dal giudice ha confermato che non ci sono tracce di violenza sul corpo.Il ventiseienne della provincia di Ferrara, del quale si erano perse le tracce a fine marzo, si trovava a Lubiana per ...

Davide Maran - ragazzo Italiano scomparso : arriva la notizia dalla Slovenia. L’ultimo avvistamento risale al 25 marzo : Era aprile quando la polizia aveva lanciato un appello per la ricerca di due persone che portavano a spasso un cane nella stessa zona dove Davide Maran, che viveva temporaneamente in un ostello, era stato visto nei video. Maran era originario di Cento, in provincia di Ferrara, e si trovava a Lubiana per un master dopo aver conseguito la laurea in scienze e tecnologie erboristiche a Modena. L’ultimo avvistamento era stato quello di una ...

