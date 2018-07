Italia | basta migranti solo nei nostri porti Ma dalla Ue arriva una fumata nera

Dl dignità : mozione Fi per reshoring - basta Italia degli scappati (2) : (AdnKronos) – Tra i punti della proposta azzurra, istituire un dipartimento per supportare il reshoring e gli investimenti delle imprese estere in Italia; interventi per attrarre la rilocalizzazione e per un regime fiscale attraente per gli insediamenti di sedi centrali e centri di ricerca ed innovazione; allargare lo strumento dei contratti di sviluppo su tutto il territorio; istituzione di un fondo all’interno della Cassa ...

Dl dignità : mozione Fi per reshoring - basta Italia degli scappati : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – L’Italia non può diventare il Paese degli “scappati”: cervelli, pensionati, imprenditori. E “non è invocando la restituzione dei fondi impiegati che si favorisce il rientro delle imprese”. Mentre entra nel vivo l’esame parlamentare del decreto legge dignità, Forza Italia intensifica la sua battaglia contro il provvedimento del governo e presenta una mozione, che presto ...

Italia-Libia - non basta il sostegno alla Guardia Costiera. Va ripreso il dossier Berlusconi-Gheddafi : di Eugenio D’Auria* Il complesso quadro delle relazioni italo-libiche si sta arricchendo di elementi di particolare rilievo a seguito degli scambi di visite di alto profilo intervenuti negli ultimi giorni. È del tutto prematuro provare a fare un bilancio dei risultati ottenuti ma si può peraltro cercare di delineare quale sarà il percorso che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri più interessati alle tematiche libiche intendono ...

Corte Conti a tenaglia. Quella Italiana chiede taglio debito - quella europea dice "basta flessibilità all'Italia" : A stretto giro piombano sul tavolo del Governo un rapporto della Corte dei Conti italiana che raccomanda di accelerare il calo del debito pubblico e un rapporto della Corte dei Conti europea che si scaglia contro la concessione di nuova flessibilità all'Italia.Ridurre il debito, ora! Per la magistratura contabile italiana, "è necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato ...

Elezioni europee : per salvare l'Europa (e l'Italia) non basta una lista unica : Ho molto rispetto per Laura Boldrini e condividiamo spesso idee e pensieri in un rapporto da sempre affettuoso e cordiale. Però la sua proposta di una lista progressista, che comprenda anche il Pd, per le Elezioni europee del 2019 non mi convince. Per due ragioni, collegate fra loro.La prima è che vincerà le Elezioni europee chi saprà portare al voto il maggior numero di persone possibile. Nel 2014, hanno votato un ...

Umbria - Lega e Fratelli d'Italia : "Basta soldi pubblici ai rom" : Se pensiamo agli episodi di cronaca che spesso capita di leggere sui giornali - dichiara - quest'ultimo punto fa amaramente sorridere. Il concetto di integrazione è esattamente contrario a quello di ...

Dopo le ONG - Salvini vuole bloccare anche le navi militari : “Basta sbarcare migranti in Italia” : Il ministro dell'Interno lancia la sua nuova crociata, stavolta contro le navi delle missioni militari europee (cui ovviamente partecipa anche l'Italia) che pattugliano il Mediterraneo: "Purtroppo i governi italiani degli ultimi 5 anni avevano firmato accordi perché tutte queste navi scaricassero gli immigrati in Italia".Continua a leggere

Vaccini : Nyt - in Italia basta la parola dei genitori : “La prova di vaccinazione per bambini? Per l’Italia ora basta la parola dei genitori“. E’ il titolo del lungo articolo che il ‘New York Times‘ ha dedicato al dibattito sul tema dell’autocertificazione, dopo l’arrivo delle nuove norme, a maglie più larghe, per iscrivere i bambini a scuola. “Per nuotare in piscina ho dovuto presentare un certificato medico, non un’autocertificazione, ...

Quest'anno in 6 mesi startup e scaleup hanno fatto incetta di fondi in Italia. Ma non basta : Nel primo semestre 2018 le scaleup italiane hanno raccolto 211 milioni, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. Ma il gap con l'Europa resta ampio

Quest’anno in 6 mesi startup e scaleup hanno fatto incetta di fondi in Italia. Ma non basta : Foto: Pixabay Dovesse essere confermata la tendenza, alla fine dell’anno l’indicatore farebbe segnare un più che lusinghiero +400%. Un incremento importante, visto che si tratta dei capitali raccolti dalle scaleup italiane. Lo scorso anno queste realtà hanno raccolto 109,5 milioni di euro. Nel 2018, ovviamente al 30 giugno, la somma ha già raggiunto i 211,5 milioni. Una somma pari a più del doppio, ottenuta nella metà del tempo. I ...

Salvini fa il bagno nella piscina nell’azienda confiscata a cosa nostra : “Bastardi mafiosi l’Italia non sarà più il vostro paese” : Ha chiesto un asciugamano e, dopo essere entrato in una stanza dell’azienda agricola di Suvignano, nel Senese, il ministro Matteo Salvini è uscito in costume e si è concesso un bagno nella piscina dell’agriturismo davanti a telecamere, fotografi e ospiti che hanno seguito la sua visita all’azienda confiscata nel 2007 a cosa nostra. Così, dopo il comizio di Pontida, il ministro dell’Interno anche oggi manda un messaggio chiaro ai “Bastardi ...

MIGRANTI - Italia SI SCONTRA CON FRANCIA E MALTA/ Open Arms - Farrugia attacca Salvini : “Basta fake news!” : MIGRANTI, Consiglio Ue: scontro ITALIA-FRANCIA. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi MALTA attacca Salvini(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:08:00 GMT)

Salvini a Boeri : 'Gli immigrati pagano le pensioni agli Italiani? Ma basta!' - : L'intervento sulle pensioni d'oro è auspicabile nel momento in cui c'è un debito pubblico molto alto e si vuole abbassare la pressione fiscale sul lavoro per rilanciare l'economia'.