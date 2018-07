Irina Shayk | “All’inizio mi scartavano” Le foto più belle

Irina Shayk : «Quando mi dicevano “non sembri una modella”» : Irina Shayk ha oltre 10 milioni di follower, è una delle modelle più famose al mondo, ha avuto una lunga relazione con Cristiano Ronaldo, che è tutt’altro che è uno sconosciuto, oggi ha una figlia con Bradley Cooper, un altro signor nessuno, ma ha sempre fatto di tutto per tenere la sua vita lontano dai riflettori. Come? Non ha mai parlato dei suoi fidanzati, evita il più possibile i red carpet in coppia, non ha mai condiviso uno scatto di ...

Irina Shayk - addio capelli lunghi : bob sfilato : In linea con la moda del momento, che ha designato il “bob” (caschetto) sfilato, possibilmente con frangetta, come taglio del momento, anche la bellissima top model Irina Shayk ci ha dato un taglio. Fedele da sempre ai suoi lunghissimi capelli castani, Irina si è presentata al “Dsquared2 show” a MIlano, il 17 giugno, con un look totalmente rinnovato. Irina ha sfoggiato un caschetto corto, appena sotto le orecchie, e una ...

Bob corto e frangetta come Irina Shayk : Un bob corto e destrutturato – super di tendenza – abbinato a frangetta leggermente spettinata. Quasi non si riconosce la top russa Irina Shayk, fedele alla chioma lunga e mossa da anni. Fotografata in prima fila alla sfilata milanese di Dsquared2, la fidanzata dell’attore Bradley Cooper, 32 anni, sfoggia un taglio di capelli inedito, dalla personalità decisamente sbarazzina, rock’n’roll e grintosa. Prontamente postato ...

Bradley Cooper e Irina Shayk - giochi d’amore : È tempo di giochi per Irina Shayk e Bradley Cooper. La modella russa e l’attore si divertono al parco, un giro d’altalena dopo l’altro, con la figlia Lea De Seine, un anno festeggiato a febbraio. La bambina, occhi chiari e boccoli biondi, (finora) somiglia tanto al padre, che ovviamente è cotto di lei. Lui e Irina amano passeggiare a New York, quasi sempre nascosti dietro occhiali da sole o felponi. Ai social e ai riflettori, ...

Bradley Cooper e Irina Shayk - tutti per Lea : Occhiali da sole e cappuccio della felpa in testa: dura la vita della mamma vip Irina Shayk, che per uscire a passeggio con la figlia preferisce camuffarsi così per sfuggire all’assedio dei fotografi. Il compagno Bradley Cooper, invece, si accontenta di lenti specchiate e giubbino di pelle, in perfetto mood mimetico. Per fortuna che alla piccola Lea, un anno festeggiato a febbraio, non importa ancora nulla dei paparazzi appostati ovunque: ...

Festival di Cannes 2018 : da Irina Shayk a Bella Hadid - tante bellissime presenze : Irina Shayk illumina i red carpet delle prime due giornate di Festival di Cannes 2018, Bella Hadid è appena arrivata (assieme ad Alexander Wang per l’ormai consueto party-lancio legato a Magnum) ma già spopola nei racconti della kermesse per la freschezza che ha la sua bellezza. Le super modelle sono già tantissime anche quest’anno. In sole 48 ore hanno già lasciato il (loro) segno anche Stella Maxwell e Petra Nemcova. Inutile ...