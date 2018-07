Iran apre gli stati anche alle donne

Usa apre su Iran : prezzo greggio crolla a 69 dollari al barile : In calo del 3,52% a 68,51 dollari al barile il contratto del petrolio quotato al Nymex. Il crollo sulla scia dell'apertura americana sull'Iran.

Iran riapre sito nucleare dopo 9 anni : 0.34 Teheran ha deciso di riaprire un impianto nucleare, inattivo da 9 anni. Lo rivela la Reuters segnalando che in una dichiarazione sul sito dell'Agenzia per l'energia atomica Iraniana (Aeoi), si conferma che l'Ayatollah Khamenei ne ha ordinato la riapertura in vista di un possibile fallimento delle trattative con i leader europei per salvare l'accordo sul nucleare del 2015.L'intesa comunque vieta l'arricchimento di uranio al di sopra del ...

Mondiali 2018 : Marocco-Iran apre il gruppo B. A San Pietroburgo parte la corsa di Benatia; Iran senza Ezatolahi e scarpe della Nike : Saranno le 17 di un venerdì 15 di giugno, in un pomeriggio che si preannuncia a temperature umane, a segnare l’esordio ai Mondiali 2018 di Marocco e Iran, nel primo incontro valevole per il gruppo B. Il Marocco è alla sua quinta partecipazione ai Mondiali, così come l’Iran. La differenza sta negli anni di assenza: se l’Iran è al terzo appuntamento iridato nelle ultime 4 edizioni, il Marocco, che pure ha raggiunto gli ottavi nel ...

Diplomazia USA apre all'Iran : colloqui per nuovo accordo nucleare "senza buchi" - : "L'Iran non si è meritato la fiducia del mondo per il suo programma nucleare. Come sapete, Israele ha rivelato l'occultamento di documenti da parte dell'Iran sullo sviluppo di armi nucleari… ...