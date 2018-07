Io | cartomante al call center per 7 centesimi al minuto | aiutavo la gente ma sono

repubblica

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La Cgil racconta la storia di una ex lavoratrice di Taranto che si è rivolta al sindacato per chiedere giustizia: "Me neandata perchè non mi pagavano se non facevo durare a lungo le telefonate con i clienti"