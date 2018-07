Inter | prosegue la caccia al terzino | tra Vrsaljko e Darmian si fa strada la pista

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il club nerazzurro continua a monitorare la situazione, difficile al momento arrivare amentre si facilita l’operazione Henrichs Non si sblocca la questionein casa, il club nerazzurro infatti continua a monitorare le situazioni relative a Simee Matteo, ma al momento Atletico Madrid e Manchester United non aprono al prestito.– AFP/LaPresse L’unico club disposto a trattare su questa formula è il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino di Benjamin Henrichs. Il club tedesco accetterebbe dunque un’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma l’temporeggia perché il classe ’97 rappresenta la terza scelta sul proprio taccuino. Ausilio e i suoi collaboratori dunque proveranno fino alla fine a chiudere per uno trama, nel caso ...