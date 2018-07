Inter | pronto il rinnovo di Spalletti

Mondiali di scherma - tutto pronto per la rassegna in programma a Wuxi : Eurosport trasmetterà l’Intero evento : Eurosport trasmetterà il meglio della rassegna iridata di scherma a partire da domenica 22 luglio Eurosport, la principale emittente sportiva europea, si prepara a trasmettere il meglio dei Mondiali di scherma di Wuxi 2018. A partire da domenica 22 luglio infatti, tutti gli appassionati della disciplina potranno seguire LIVE su Eurosport 1, Eurosport 2, la piattaforma OTT Eurosport Player e TIMVISION le più belle stoccate degli atleti ...

Inter - Spalletti pronto per la nuova stagione : “obiettivo? Restare vicini alla vetta” : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, si appresta a fare un ulteriore passo avanti nella prossima stagione dopo un mercato oculato da parte della società “Il campionato di Serie A era il migliore del mondo perché si puntava ad essere la più forte delle più forti. Questo gioco al rialzo portava il campionato Intero a progredire, ora bisogna agganciarsi allo slancio dell’arrivo di Ronaldo per alzare tutti il livello. ...

Inter - Icardi pronto a rinnovare : Maurito vuole restare a Milano, pronto il rinnovo a 7 milioni di euro. Intanto gli abbonati volano a quota 20mila

Milan - Li non rimborsa Elliott. Il fondo pronto ad Intervenire : Il patron rossonero non ha versato i 32 milioni dell'aumento di capitale al fondo americano che ora potrebbe impossessarsi delle quote del club

Darmian pronto a tornare in Italia : “Inter - Juve e Napoli? Ecco cosa dico” : Matteo Darmian si appresta a lasciare il Manchester United durante questa calda estate che dovrebbe riportarlo in Serie A Matteo Darmian è uno dei pezzi pregiati del calciomercato. La sua intenzione di lasciare la Premier League è stata chiara sin dall’inizio della sessione e nelle prossime ore potrebbero arrivare news importanti sul suo conto. “Italia? Se quella palla fosse entrata forse oggi staremo parlando di altro, ma ...

Germania - media : Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno : Germania, media: Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno Germania, media: Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno Continua a leggere L'articolo Germania, media: Seehofer pronto a dimettersi da ministro Interno proviene da NewsGo.

Inter - Politano è pronto a dire sì : arrivo a Milano alle 16 e visite mediche : Atterraggio a Linate poco dopo le 16.00 , 16.10 da Roma Fiumicino, . visite mediche fissate per le ore 18: inizia così la prima giornata nerazzurra di Matteo Politano, l'esterno voluto dalla dirigenza ...

Inter : con gli arrivi di De Vrij e Nainggolan - Spalletti pronto a varare il 3-4-1-2 : L'Inter ha ormai definito l'acquisto del centrocampista belga Radja Nainggolan, regalando a Spalletti un rinforzo che aveva gia' chiesto lo scorso anno, quando però la Roma non volle ascoltare nessuna offerta per il giocatore. In questa finestra di Calciomercato, invece, i giallorossi hanno aperto alla cessione del Ninja e, dopo una serie di trattative, le due societa' si sono messe d'accordo sulla base di 24 milioni di euro più i cartellini del ...

Bologna - Di Maio incontra lavoratori della Bredamenarini : “Uno schiaffo produrre in Turchia - Stato pronto a Intervenire” : “Se il socio non è in grado di investire, allora sarà lo Stato a farlo in questi stabilimenti”. È quanto ha promesso il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai lavoratori e ai sindacati che ha incontrato davanti alla ex Bredamenarinibus a Bologna. “Questo stabilimento – ha ricordato – è direttamente collegato a un altro stabilimento a Avellino” e tutti e due “risentono del ...

Di Maio - lo Stato pronto a Intervenire sull'ex Bredamenarini : BOLOGNA - «Se il socio non è in grado, siccome nei prossimi anni vogliamo investire in trasporto pubblico locale e in settori strategici come quello della mobilità urbana, allora lo Stato farà un ...

Minaccia di darsi fuoco al pronto soccorso dell'ospedale/ Monza ultime notizie - è barricato all'Interno : Minaccia di darsi fuoco al pronto soccorso dell'ospedale, Monza ultime notizie: è barricato all'interno. Si tratta dell'ex compagno di una dipendente del nosocomio ed è recidivo.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Inter - “Premium Sport” : Suning pronto a cedere il club nerazzurro : Suning pronto A cedere- Dopo solo due anni dall’acquisto, il gruppo Suning sarebbe pronto a cedere l’Inter. E’ questa la clamorosa notizia riportata da Paolo Bargiggia ai microfoni di “Premium Sport”. Una notizia che ha del clamoroso. CESSIONE GIA’ ANNUNCIATA Va sottolineato, però, che una simile indiscrezione venne a galla anche in concomitanza con l’addio di […] L'articolo Inter, “Premium ...

L’Inter alza l’offerta per Nainggolan - adesso ci siamo : pronto anche il numero “alla Zamorano” : Inter, l’arrivo di Nainggolan dalla Roma sembra essere sempre più vicino, il Ninja pensa già al numero di maglia da indossare in nerazzurro L’Inter ha un obiettivo mai negato, in questo calciomercato, vale a dire quello di arrivare ad acquistare Nainggolan dalla Roma. Il calciatore è stato caldamente richiesto da mister Spalletti e la società nerazzurra sta facendo di tutto per accaparrarsi il belga. L’offerta alla Roma è stata ...