Inter | offerto Badelj | la risposta

Manchester United su Perisic : offerto all'Inter Darmian più conguaglio : L'Inter è stata una delle protagoniste, almeno fino a questo momento, di questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri a giugno sono riusciti a chiudere il bilancio in pareggio, realizzando quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze senza sacrificare alcun big sul mercato, ma cedendo solamente calciatori in esubero e giovani talenti della Primavera. Adesso bisognera' stare attenti a resistere agli ulteriori assalti dei top club europei ai ...

Inter : Jorge Mendes avrebbe offerto Angel Di Maria per sostituire Perisic : In casa Inter si continua a lavorare per mettere a disposizione di Luciano Spalletti gli ultimi rinforzi richiesti per arricchire l'organico rispetto allo scorso anno, visto che nella prossima stagione la formazione nerazzurra tornera' a disputare la Champions League dopo sette anni di assenza. Naturalmente, per uscire realmente rinforzata da questa campagna acquisti, la societa' milanese dovra' riuscire a trattenere tutti i big attualmente in ...

Inter - offerto Freuler dell'Atalanta : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Remo Freuler è il nome nuovo per il centrocampo dell' Inter: lo svizzero, classe 1992, è stato offerto alla dirigenza nerazzurra ed è valutato dall' Atalanta 15 milioni.

Sampdoria - Ferrero show : l’addio di Zapata - lo scambio offerto dall’Inter ed il caso Defrel : Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato delle mosse di calciomercato che Sabatini ed Osti stanno mettendo in atto Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, tra le pagine del Secolo XIX ha parlato del concitato mercato doriano. Dopo l’ottimo colpo Jankto, la squadra ligure sta proseguendo nella campagna di rafforzamento della rosa: “Servono due bestioni sulle fasce, un regista forte nel ruolo di Torreira, ...

Inter - assalto a William Carvalho : offerto Joao Mario allo Sporting Lisbona (RUMORS) : Inter sempre molto attiva in questa sessione di mercato per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Dopo la partenza di Rafinha Alcantara, tornato al Barcellona dopo i sei mesi in prestito a Milano, il tecnico nerazzurro ha chiesto un altro centrocampista. Viste le difficolta' riscontrate ad arrivare al centrocampista belga del Tottenham Moussa Dembélé, che sembra preferire il trasferimento in Cina, l'obiettivo numero ...

Inter-Icardi - offerto il rinnovo a 8 milioni. Ma Wanda ne chiede 9 : Il servizio completo di Mirko Graziano in edicola con La Gazzetta dello Sport Serie A, quanti colpi: da Asamoah a Verdi, tutti gli acquisti Gasport

Calciomercato Juventus - l'Inter avrebbe offerto Icardi : la situazione Video : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva. La Juventus, infatti, vorrebbe puntare su un top player in attacco. Il valore del centravanti argentino, che due anni fa fu pagato ben novanta milioni di euro dal Napoli, ora si aggira tra i cinquanta e cinquantacinque milioni di euro. Su di lui è ...

Calciomercato Juventus - l'Inter avrebbe offerto Icardi : la situazione : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva. La Juventus, infatti, vorrebbe puntare su un top player in attacco. Il valore del centravanti argentino, che due anni fa fu pagato ben novanta milioni di euro dal Napoli, ora si aggira tra i cinquanta e cinquantacinque milioni di euro. Su di lui è ...

Inter - clamoroso : i nerazzurri hanno offerto Icardi alla Juve. Di mezzo anche Mandzukic… : Inter, clamoroso- Secondo quanto riportato da Fabio Ravezzani, e da “Top Calcio 24″, l’Inter avrebbe chiamato la Juventus offrendo il cartellino di Mauro Icardi ai bianconeri. La dirigenza nerazzurra si sarebbe stufata dei continui tira e molla del giocatore e del suo agente, Wanda Nara. Continui tira e molla votati al rialzo dell’ingaggio, riproposti ogni fine […] L'articolo Inter, clamoroso: i nerazzurri hanno ...