Inter | nuova partnership commerciale Ecco Crédit Agricole | accordo triennale | le cifre

Google Assistant aggiorna il proprio look con una nuova Interfaccia : Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Assistant con suggerimenti proattivi e informazioni personalizzate per la giornata dell'utente L'articolo Google Assistant aggiorna il proprio look con una nuova interfaccia proviene da TuttoAndroid.

Avetrana - omicidio Sarah Scazzi : nuova Intercettazione contro Ivano Russo : Il 26 agosto del 2010 è la data che molti di noi ricordano come il giorno della morte di Sarah Scazzi (15 anni). La scomparsa e l'omicidio della giovanissima avvenne ad Avetrana. Sono passati ormai 8 anni da quel terribile episodio di cronaca nera, tuttavia i protagonisti di questa vicenda continuano a far parlare di sé, volenti o nolenti. Per l'omicidio di Sarah Scazzi sono state sono state condannate in via definitiva all'ergastolo la cugina ...

Crédit Agricole - l'istituto 'campione del Mondo' è la nuova banca dell'Inter : Maioli, ricordando che l'anno scorso la banca è diventata sponsor della nazionale di calcio francese neo laureatasi campione del Mondo, ha ammiccato al tecnico nerazzurro: ' Alessandro e Javier , ...

Benjamin Henrichs - nuova idea dell'Inter; possibile uno scambio Perisic - Darmian (RUMORS) : De Vrij, Lautaro Martinez, Asamoah, Nainggolan e Politano: la dirigenza dell'Inter fin qui ha già completato ben cinque acquisti, rendendo entusiasta la tifoseria nerazzurra che crede che la prossima stagione, quella 2018/2019, possa essere ricca di soddisfazione, specie nella massima competizione europea, la Champions League. Per lottare anche per un posizionamento in campionato, la rosa dovrà essere ancora rafforzata con qualche altra ...

Ilva - c'è una cordata alternativa : "Interessati a presentare una nuova offerta" : Ci sono aggiornamenti importanti sul futuro dell'Ilva di Taranto. Una cordata alternativa ad ArcelorMittal sta lavorando ad una nuova offerta sull'Ilva. Lo rivela Adnkronos. Fonti vicine ad Acciaitalia infatti...

Mercedes SprInter Versatilità e Sicurezza - nuova serie 2018 : Mercedes Sprinter 2018 all’avanguardia per Versatilità, capacità e soluzioni di carico intelligenti. A un impegno che vanta un’esperienza di più di mezzo secolo, lo Sprinter invece si ferma d un ventennio, si associano i dispositivi di ultima generazione che fanno di questo mezzo un compagno di lavoro, ma anche un qualcosa che garantisce Sicurezza e confort come mai si è visto prima. Ci sono supporti ed infotainment per una ...

Ilva - “c’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal Interessata a presentare una nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna Interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Roma. Lavori illuminazione Nuova Circonvallazione Interna e Galleria Giovanni XXIII : Oggi, lunedì 16 luglio, partono i Lavori per l’illuminazione della Nuova Circonvallazione Interna, che va dall’innesto con l’A24 a Batteria

Mercato Inter : nella nuova formazione potrebbe esserci Di Maria - contatti avviati (RUMORS) : L'Inter si è dimostrata una delle squadre maggiormente attive nell'attuale sessione di CalcioMercato. I nerazzurri - allenati quest'anno ancora da Luciano Spalletti - hanno chiuso il bilancio in pareggio riuscendo a concretizzare una plusvalenza di circa 50 milioni di euro nonostante siano arrivati ben cinque calciatori a Milano. Tutti i nuovi arrivati sono gia' a disposizione di Luciano Spalletti, che però ha chiesto un ulteriore sforzo a Piero ...

Al via lavori illuminazione Nuova Circonvallazione Interna e Galleria Giovanni XXIII : Lunedì 16 luglio partono i lavori per l’illuminazione della Nuova Circonvallazione Interna, che va dall’innesto con l’A24 a Batteria Nomentana, e della Galleria Giovanni XXIII nel tratto iniziale a partire dallo svincolo di Viale Antonino di San Giuliano, per circa 800 metri, in direzione Pineta Sacchetti. L’intervento prevede, in entrambe le gallerie, la ricostruzione dell’impianto di illuminazione con adeguamento alle nuove normative ...

Inter - Spalletti pronto per la nuova stagione : “obiettivo? Restare vicini alla vetta” : Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, si appresta a fare un ulteriore passo avanti nella prossima stagione dopo un mercato oculato da parte della società “Il campionato di Serie A era il migliore del mondo perché si puntava ad essere la più forte delle più forti. Questo gioco al rialzo portava il campionato Intero a progredire, ora bisogna agganciarsi allo slancio dell’arrivo di Ronaldo per alzare tutti il livello. ...

#Giffoni2018 ecco tutte le novità della nuova edizione e l’Intervista ai giurati : 100 opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano a Giffoni Valle Piana (SA) 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 film tra eventi, maratone e rassegne, oltre 90 talent e ospiti tra cinema, musica, tv, web, scrittori, autori, imprenditori e rappresentanti delle Istituzioni attesi sul Water Carpet della Cittadella del Cinema e della Multimedia Valley, 9 Meet the ...