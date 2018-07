Inter ko 2-0 col Sion

Chirurgia : su 30mila Interventi di cancro al colon - solo il 35% in laparoscopia : Su circa 30mila interventi chirurgici per tumore maligno al colon, solo il 35% viene realizzato con tecniche mini invasive che comportano notevoli vantaggi per il paziente e il Servizio sanitario nazionale. Partendo da questi dati del Programma nazionale esiti (Pne) dell’Agenas, l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) in collaborazione con Johnson & Johnson Medical Spa ha presentato oggi a Roma la prima Academy di ...

Inter - brutta sconfitta col Sion. Spalletti : 'Loro più avanti - noi in difficoltà' : Arriva alla seconda gara della pre-season la prima sconfitta della stagione dell'Inter, che in Svizzera si ferma bruscamente contro il Sion. 2-0 per la squadra di Jacobacci , settimana prossima ...

Inter - Spalletti : "Troppo evidente la differenza di condizione col Sion" : Il tecnico nerazzurro: "I nostri avversari hanno vinto meritatamente, si è visto subito che andavano più forte di noi"

Sul Fatto in edicola giovedì 19 luglio il premier Conte Intervistato da Marco Travaglio : “Il mio modello? Aldo Moro” : Sul Fatto Quotidiano in edicola domani 19 luglio il direttore Marco Travaglio intervista il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Due pagine di intervista esclusiva su ciò che è stato Fatto dal governo e ciò che si appresta a fare. Ecco una breve sintesi. “Ho incontrato Beppe Grillo soltanto una volta, in campagna elettorale, dopo la presentazione della squadra degli aspiranti ministri 5Stelle. Mi ha detto: ‘Ah, tu fra tutti sei quello ...

Inter - problema muscolare per Nainggolan : ANSA, - MILANO, 18 LUG - È durata solo 24 minuti la partita del centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan nell'amichevole contro il Sion. Il giocatore belga, uno dei nuovi acquisti estivi nerazzurri, ...

Crédit Agricole - l'Inter ha una nuova banca "campione del Mondo" : "Una partnership strategica importante, che lega due società che incarnano valori comuni". E' l'incipit del discorso di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , presentando l'...

Inter - nuova partnership commerciale. Ecco Crédit Agricole - accordo triennale : le cifre dell'accordo : L'Inter stringe un nuovo accordo commerciale con Crédit Agricole, main sponsor anche della nazionale francese campione del mondo. La natura dell'intesa prevede un contratto triennale a poco meno di due milioni di euro per ogni stagione.

Intervista a Hugh Welchman e Dorota Kobiela - autori di "Loving Vincent" : "Nei quadri di Van Gogh c'è la forza miracolosa della vita" : Loving Vincent di Hugh Welchman e Dorota Kobiela non è stato solamente un caso cinematografico, un'opera che ha raccontato in modo tanto originale quanto suggestivo la vita e la morte di Vincent Van Gogh. È stato soprattutto un innovativo esperimento di cinema d'animazione che ha poeticamente mescolato pittura a olio, riprese dal vivo e computer grafica. I risultati sono stati straordinari con riconoscimenti di pubblico e critica ...

"Quale viabilità a Collestrada dopo insediamento di Ikea?" - Leonelli e Casciari - PD - Interrogano - assessore Chianella risponde "nessun ... : Nell'Aula di Palazzo Cesaroni, durante la sessione odierna dedicata alla discussione delle interrogazione a risposta immediata, è stato discusso l'atto ispettivo dei consiglieri regionali del Partito ...