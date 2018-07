Instagram sta implementando un’autenticazione a 2 fattori non SMS per ostacolare i SIM

Marco Ferri - cifre stellari per un post su Instagram : ecco quanto guadagna : Marco Ferri e il business dei post su Instagram: l'ex naufrago rivela quanto guadagna con le sponsorizzazioni sui social Marco Ferri, al momento, è sicuramente tra i volti noti dello mondo dello spettacolo anche molto attivo sui social. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è quasi arrivato ad un milione di seguaci su Instagram e […]

Paris Jackson fa coming out su Instagram : Niente più domande sulla storia con Cara Delevingne! The post Paris Jackson fa coming out su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Alessia Marcuzzi - un bikini che spacca l’Instagram : L’estate non è nemmeno a metà, ma tra le possibili reginette italiane del 2018 c’è senza dubbio Alessia Marcuzzi, che scatto dopo scatto sta letteralmente facendo impazzire i suoi 3,5 milioni di followers. Curve piene che sfidano la gravità, ventre piatto, gambe infinite e snellissime, la showgirl sfoggia un fisico da urlo, così tanto da far dimenticare il fatto che non siamo più ai tempi del Festivalbar, ma che le sue ultime ...

Come Eliminare Un Follower Da Instagram (Senza Profilo Privato) : Si può Eliminare un Follower da Instagram senza bloccarlo? Come faccio ad Eliminare un Follower da Instagram? Togliere, cancellare, rimuovere Follower da Instagram Come faccio ad Eliminare, togliere o cancellare Follower da Instagram? Nuovo giorno, nuova guida dedicata al social network fotografico Instagram. Oggi andremo a vedere insieme Come Eliminare, togliere o cancellare un Follower da Instagram senza bloccarlo e senza […]

Belen sfida De Martino su Instagram con le foto di Santiago? La sua risposta : Fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nata una sfida su Instagram con le foto di Santiago? Se lo chiedono i follower che da qualche giorno ammirano gli scatti del bambino, pubblicati sui rispettivi profili Instagram dalla showgirl e dal ballerino. Il piccolo, che ha 5 anni, sta diventando ogni giorno più bello e i genitori non perdono occasione per mostrarlo ai fan in foto che fanno il pieno di Like e ricevono tantissimi commenti. ...

Giulia De Lellis e Andrea sono tornati insieme - la conferma in un video su Instagram : È ufficiale: Giulia e Andrea sono tornati insieme! I due sono stati avvistati e fotografati, non molto tempo fa, in Sardegna mentre si godevano le vacanze e questo aveva portato i fan a pensare ad un ritorno di fiamma. Adesso quell'indiscrezione è diventata una certezza, soprattutto dopo le parole rilasciate dalla bella influencer Giulia De Lellis. Quest'ultima ha postato su Instagram Stories un video che toglie ogni sorta di dubbio sulla ...

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker - il ballo dell'estate / Video - mamma e figlia si scatenano su Instagram! : Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker alle prese con il ballo dell'estate! mamma e figlia si scatenano su Instagram con un passo di danza che è già virale!(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Simona Ventura - il selfie su Instagram dopo lo spavento. Fan al veleno : «Sembri Avatar» : Simona Ventura e il selfie dopo la grande paura. La conduttrice ha postato un autoscatto sulla sua pagina Instagram in cui appare finalmente sorridente dopo lo spavento per il figlio Niccolò....

Belen “sfida” Stefano De Martino con le foto di Santiago? La replica su Instagram : In questi giorni estivi il piccolo Santiago è spesso il protagonista bellissimo degli scatti che mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino postano su Instagram tra paesaggi...

Antonella Mosetti - selfie con Berlusconi su Instagram : è polemica : Il selfie su Instagram di Antonella Mosetti con Silvio Berlusconi fa discutere, scatenando la polemica. La showgirl in questi giorni è volata in Sardegna per trascorrere le vacanze e sui social pubblica le foto delle sue giornate, fra party esclusivi e bikini. Qualche giorno fa la Mosetti si trovava al Country Club di Porto Rotondo, a poca distanza da Villa Certosa, residenza estiva di Berlusconi. L’ex premier e la modella si sono ...

Mara Venier - il messaggio d’affetto per Banfi su Instagram : “Forza Lino!” : Mara Venier commuove i follower di Instagram con un messaggio d’affetto per Lino Banfi. L’ultimo periodo non è stato affatto semplice per il comico, che sta facendo i conti con la terribile malattia della moglie. A Lucia Zagaria infatti è stata diagnosticata una patologia che sta lentamente progredendo e che non lascia scampo all’amatissima consorte di Banfi. Qualche giorno fa l’attore ha festeggiato il suo 82esimo ...

Belen Rodriguez e la foto di Santiago su Instagram : "Nessuna sfida social con Stefano De Martino" : sfida social tra ex coniugi? No, anzi. Una foto pubblicata su Instagram del figlio Santiago da Belen Rodriguez ha fatto ipotizzare alcuni utenti dei social che la showgirl argentina volesse entrare in competizione con Stefano De Martino. Invece la diretta interessata ha seccamente smentito facendo al contrario intendere che il rapporto con l'ex è più che civile. "Stai facendo una sfida contro le foto di Stefano? Sempre stupendo il piccolo ...