Iniesta in Giappone | pronto all’esordio con Vissel Kobe

Comincia l’avventura in Giappone di Iniesta - lo spagnolo si prepara al debutto con il Vissel Kobe : Il centrocampista spagnolo è sbarcato in Giappone per mettersi a disposizione della sua nuova squadra, il Vissel Kobe E’ iniziata la nuova avventura di Andres Iniesta in Giappone. Il fuoriclasse spagnolo è sbarcato oggi al Kansai Airport nella Baia di Osaka, dove ad attenderlo c’erano centinaia di fan. L’ex stella del Barcellona ha firmato un contratto pluriennale con il Vissel Kobe, la squadra che milita nella J-League ...

Non solo Iniesta - anche Torres sbarca in Giappone : MADRID - Un'altra icona del calcio spagnolo sta per sbarcare nel Paese del Sol Levante. Dopo l'ingaggio di Andres Iniesta da parte del Vissel Kobe , è il turno di Fernando Torres , a un passo dalla ...

Iniesta verso il Giappone - in aereo con il proprietario del Vissel Kobe : La leggenda spagnola Andres Iniesta ha di fatto confermato il suo passaggio alla squadra Giapponese Vissel Kobe pubblicando una sua foto su Instagram con Hiroshi Mikitani, il proprietario della ...