Inghilterra | restrizioni sull’acqua a causa della lunga ondata di caldo | 7 milioni di

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018)di persone nell’settentrionale stanno facendo i conti con un divieto sull’uso di tubi da giardino e irrigatori adi una delle più lunghe ondate die tempo asciutto degli ultimi anni. La società di erogazione idrica United Utilities ha dichiarato che il divieto temporaneo, che colpisce 7di consumatori nell’nordoccidentale, aiuterà a “salvaguardare la fornitura idrica essenziale per un tempo più lungo”. Nonostante le recenti piogge, i livelli delle riserve sono ancora inferiori alla media mentre si prevede chee tempo asciutto continuino per il resto del mese. Il divieto, che entrerà in vigore il 5 agosto, limita l’uso privato di tubi o irrigatori per annaffiare le piante e lavare le auto. All’inizio del mese, anche le autorità irlandesi avevano imposto un divieto simile nell’area di Dublino adi una rara siccità nel Paese, ...