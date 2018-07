Infortunio Nainggolan | tegola Inter | il belga out in amichevole

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018)– L'continua la preparazione in vista della prossima stagione, l'intenzione della squadra nerazzurra è quella di essere grande protagonista in campionato e Champions League. La squadra di Luciano Spalletti è in campo per la garacontro il Sion,non indifferente per l', si è fermato Radja, il calciatoreha accusato un problema fisico. Al suo posto dentro Emmers.