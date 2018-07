Info utili per il sound check di Laura Pausini a Roma il 21 e 22 luglio | orari e ingressi

Le Informazioni utili sullo sciopero dei mezzi pubblici di GTT a Torino : Gli orari, le fasce di garanzia e le altre cose da sapere The post Le informazioni utili sullo sciopero dei mezzi pubblici di GTT a Torino appeared first on Il Post.

Il Volo ad Asti - al via il tour estivo del trio pop lirico : Info utili e biglietti per tutti i concerti : Il Volo ad Asti, riparte stasera il tour italiano del trio pop lirico. Oggi, domenica 15 luglio, Il Volo ad Asti terrà il primo dei concerti in programma per il mese di luglio. La tournée italiana estiva del trio si chiuderà il prossimo 28 luglio con un concerto-evento al Teatro Antico di Taormina. Oggi Il Volo ad Asti è atteso in piazza della Cattedrale alle ore 21.30. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble presenteranno i loro ...

Ultimi biglietti per la data zero di Laura Pausini a Jesolo il 13 luglio : Info utili e ingressi : La data zero di Laura Pausini a Jesolo anticipa la partenza del tour che terrà al Circo Massimo di Roma. L'artista di Solarolo sarà ancora al Palazzo del Turismo per la prima della tournée nella quale porterà la scaletta dei concerti organizzati per Fatti sentire. Reduce dal raduno con i fan, Laura Pausini è ora pronta per il ritorno sul palco nel quale porterà la musica del nuovo disco dal quale ha già estratto tre singoli. Coloro che hanno ...

Al via il tour estivo di Gianni Morandi - primo concerto a Marostica : ultimi biglietti e Info utili : Il tour estivo di Gianni Morandi sta per prendere il via. L'artista di Monghidoro è già pronto per tornare sul palco dopo il successo della sessione invernale nella quale ha portato D'amore d'autore in giro per l'Italia e in tutti i maggiori palasport. I nuovi concerti partono da Marostica, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Coloro che hanno scelto la consegna tramite corriere espresso, possono ...

Ingressi e Info utili per il raduno del Fan Club di Laura Pausini a Jesolo : viabilità e parcheggi : Anche quest'anno, il raduno del Fan Club di Laura Pausini a Jesolo chiama a raccolta tutti i tesserati attivi, per uno spettacolo che andrà ad anticipare il tour con prima data al Circo Massimo di Roma. L'artista sarà presente al Pala Arrex di Jesolo per l'incontro annuale con i suoi fan, che l'anno scorso a tenuto nel mese di settembre a Rimini. La festa sarà di fatto una sorta di anticipazione della tournée che porterà in Italia e in tutto ...

Fiato sospeso per lo spettacolo celeste dell’anno : il 13 Luglio un’Eclissi Solare - poi il 27 la straordinaria “Luna di Sangue” : tutte le Info UTILI : Come noto un’evento astronomico tanto imperdibile quanto suggestivo si verificherà il 27 Luglio 2018: in cielo sarà protagonista una (mini) Luna di Sangue, cioè avremo la possibilità di ammirare (meteo permettendo) un’eclissi lunare nel momento in cui il satellite verrà a trovarsi all’apogeo, nel punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita. Per approfondire: Luglio, arriva la “Luna di Sangue”: conto alla rovescia per ...

Jamiroquai a Mantova il 10 luglio : ultimi biglietti in prevendita su TicketOne e Info utili : I Jamiroquai a Mantova si esibiranno questa sera per l’unica tappa italiana estiva del tour. Saranno proprio loro ad aprire l’edizione 2018 di Mantova Arte e Musica, la rassegna estiva di concerti in piazza Sordello organizzata dal Comune, InsideOut Agency e Shining Production. Il gruppo capitanato dal frontman Jason Kay, cantante e compositore, ritorna a Mantova a distanza di 7 anni dal concerto al PalaBam. Dopo il successo dei 2 concerti ...

Beyoncé e Jay-Z in concerto a Milano : ecco gli orari e tutte le Informazioni utili : Today is the day The post Beyoncé e Jay-Z in concerto a Milano: ecco gli orari e tutte le informazioni utili appeared first on News Mtv Italia.

Ultimi biglietti e scaletta del concerto di Ermal Meta a Roma il 5 luglio : Info utili e ingressi : Finalmente in arrivo il concerto di Ermal Meta a Roma. Dopo la grande apertura del 28 aprile al Mediolanum Forum di Assago, l'artista di Fier è pronto a tornare su un grande palco per il Non abbiamo armi tour, che ha avviato dal Velodromo di Fiorenzuola D'Arda il 28 giugno scorso. I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Coloro che hanno scelto la consegna tramite ...

Zucchero a Venezia - Piazza San Marco chiusa il 3 e il 4 luglio : Info utili e ultimi biglietti : Zucchero a Venezia si esibirà in Piazza San Marco per due concerti attesi rispettivamente martedì 3 luglio e mercoledì 4 luglio. Sono attesi 7.000 spettatori paganti a serata e l'alto numero di fan previsto rende necessaria la chiusura temporanea della Piazza a partire dal tardo pomeriggio dei due giorni degli eventi. "Faremo né più né meno quello che si è già fatto in passato, con il rispetto del protocollo di sicurezza". Il comandante della ...

Scaletta e ultimi biglietti per il concerto dei Depeche Mode a Barolo : Info utili e ingressi : Il concerto dei Depeche Mode a Barolo riporta il Global Spirit Tour in Italia dopo il successo delle arene indoor. Il gruppo è quindi pronto a tornare nel nostro paese con un nuovo live e un'unica data in programma per il Collisioni Festival, avviato con l'ultimo concerto degli Elio e le storie tese in Piazza Colbert. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. ...

Scaletta di Martin Garrix a Milano - all’Ippodrono Snai San Siro il 29 giugno : ultimi biglietti - meet&greet e Info utili : Martin Garrix a Milano stasera, venerdì 29 giugno: il re dell'elettronica è atteso nel nostro Paese oggi per un concerto in occasione del Milano Summer Festival. L'evento è in programma presso l'Ippodromo Snai di San Siro ed è la prima delle due date della tournée italiana del giovanissimo Martin Garrix. Il prossimo appuntamento nella penisola è in programma per l'11 agosto prossimo a Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte in ...

Carlos Santana a Milano il 28 giugno : Info utili e ultimi biglietti disponibili per l’Ippodromo Snai di San Siro : Carlos Santana a Milano si esibirà stasera, giovedì 28 giugno. L'evento è atteso presso l'Ippodromo Snai di San Siro e gli ultimi biglietti ancora disponibili su Ticketone.it al prezzo di 58,65 euro, nell'area del parterre non numerato. Il concerto si inserisce tra gli eventi del Milano Summer Festival. In base alle disposizioni ministeriali sulla Pubblica Sicurezza, all'ingresso saranno posizionati metal detector e ci sarà un accurato ...

LP ad Ancona dopo il concerto annullato a Roma : Info utili e ultimi biglietti disponibili : LP ad Ancona, oggi in Italia per il primo dei concerti estivi nella penisola. Si sarebbe dovuta esibire a Roma nella serata di ieri, martedì 26 giugno, ma il volo Alitalia annullato l'ha costretta a cancellare l'evento in quanto non sarebbe arrivata in tempo per sostenere la serata all'Auditorium Parco della Musica. Lo staff della cantante ha annunciato che, a causa della cancellazione del volo da Los Angeles a Roma, l'evento di LP del 26 ...